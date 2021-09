Ex gieffina in ospedale: malore e paura per lei, il terribile racconto

Ex gieffina è al centro dell’attenzione a causa di uno spiacevole motivo: è finita dritta in ospedale! Altro che copertine, racconta con drammaticità quanto accaduto.

Ex concorrente del Grande Fratello ha vissuto un evento profondamente traumatico, lei stessa lo attesta perché ha vissuto un forte dolore, e delle difficoltà a riprendersi che non si sarebbe mai aspettata. La salute prima di tutto, intubata e spaventata parla ai fan.

Gieffina in preda ad un malore corre in pronto soccorso, quanto accaduto è incredibile, soprattutto è molto giù. L’attenzione sul programma di Alfonso Signorini è alle stelle! A poco dal debutto televisivo, ecco che vecchie glorie spuntano come funghi con le loro novità. Questa volta però si tratta di uno spiacevole evento.

Ex concorrente non sta per niente bene. La messa in onda del primo appuntamento ha già messo le cose in chiaro: sarà un’edizione incredibile. Infatti, già è stata stilata la lista dei critici sulla concorrente considerata “la più rifatta”, ma non finisce qui.

Il dolore improvviso non solo l’ha spaventata, ma l’ha bloccata e lasciata senza fiato.

Ex gieffina reduce dall’ospedale confessa tutto

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono molto seguiti, specialmente perché nel cast ogni anno ci sono dei personaggi molto particolari e a dir poco unici. Nello specifico, ci sono già delle polemiche a causa di un gieffino che si mostra sempre in mutande ed al pubblico non piace, sconvolgente situazione scoppia nella casa. La gieffina in ospedale è Sonia Lorenzini! Ecco le sue storie di Instagram riassunte, nelle quali confessa il suo stato di salute:

Sonia Lorenzini racconta nelle sue stories quanto accaduto: è diventata gonfia come un pallone! Il motivo? Tutta colpa del make up! Ma non solo. La gieffina racconta in maniera approfondita che prima del fatidico shooting non stava già benissimo, ma essendo molto rispettosa degli impegni di lavoro non è voluta mancare.

Difese immunitarie basse e la pelle sotto sforzo possono recare danni di grave entità! Dopo essere stata intubata, perché il dolore era così forte da non permetterle di respirare. Cortisone e riposo a casa sono le misure prescritte dai medici che le hanno diagnosticato un Angioedema a causa di assunzione di paracetamolo! Incredibile, da non crederci, anche perché non è una cosa che le era mai capitata.

Al momento, anche se terrorizzata perché è ancora gonfia e dolorante, l’ex gieffina è a casa. Aggiornerà costantemente i fan, nonostante sia sconvolta e spaventata perché è stato tutto veloce ed inaspettato. Con l’augurio di una pronta guarigione, restiamo sintonizzati per le news in arrivo.