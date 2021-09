“Ho visto la morte da vicino”: confessione struggente dell’amatissimo attore

L’attore protagonista della nuova fiction Rai ha parlato di un momento drammatico della sua vita: la struggente confessione a Nuovo Tv

A volte, quando si è avuta la sfortuna di vivere un momento drammatico nella nostra vita, basta trovarsi in una situazione simile per avere un deja-vu. Non serve neanche che l’evento sia reale o legato a noi stessi, ma per empatia nella nostra testa riviviamo quell’episodio spiacevole.

Immaginate perciò quanto può essere difficile per un attore che ha avuto una malattia terribile entrare, anche per finta, di nuovo in ospedale. E’ quanto è successo in questi ultimi mesi a Marco Bocci, che sarà protagonista della nuova fiction di Rai 1 “Fino all’ultimo battito”.

La serie è un medical drama e sul set l’attore ha rivissuto momenti complicati relativi al 2018 che hanno cambiato completamente il suo modo di approcciarsi alla vita.

Marco Bocci, la struggente confessione: “Ho visto la morte in faccia”

Tre anni fa, infatti, dopo aver subito un incidente d’auto alcuni accertamenti medici hanno diagnosticato all’attore un herpes al cervello. Una malattia che, se non presa in tempo, avrebbe potuto ucciderlo. Bocci è stato così operato e ha trascorso parecchio tempo in ospedale.

Un episodio che gli ha cambiato la vita e che l’ex protagonista di Romanzo Criminale ha raccontato nella sua ultima intervista a Nuovo TV: “Quando sei in salute, o credi di esserlo, non ti rendi di quante cose dai per scontate, pensi più a fare progetti per il futuro che a goderti il presente. Ma dopo quello che mi è successo, dopo avere capito di non essere invincibile e avere visto la morte da vicino, ho capito come sia importante vivere giorno per giorno e godersi le piccole, grandi gioie della quotidianità”.

Determinante in quei giorni bui è stata la presenza costante di Laura Chiatti, con la quale Marco è sposato dal 2014. L’attrice per stargli vicino ha rinunciato ad un film importante e si è dovuta dividere tra il suo problema di salute e quello della madre. Un periodo davvero complicato, tanto che la Chiatti ha dovuto convivere a lungo con l’ansia e la paura della morte. Ora però questi problemi sono alle spalle e la coppia ha un rapporto molto solido nonostante alcune voci di corridoio.