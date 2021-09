Ludovico Tersigni, chi è: età, altezza e uno zio “ingombrante e fondamentale”

Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di X factor, ma anche un noto attore di teen drama. Ma sapevi che aveva uno “zio ingombrante”?

Ludovico Tersigni è noto al pubblico della rete per aver interpretato personaggi di successo in Skam Italia e in Summer Time, ma non solo. Il giovane attore è stato anche selezionato per prendere il posto di Alessandro Cattelan ad X Factor.

Un compito difficile, arduo, visto che Cattelan ha condotto il programma per numerosi anni e si è cucito il format sulla sua pelle, ma siamo sicuri che Ludovico sarà in grado di reggere il confronto visto l’enorme talento che lo caratterizza, ma conosci tutto quello che c’è da sapere su di lui? Tersigni ha uno zio molto famoso.

Chi è Ludovico Tersigni: vita privata

Ludovico Tersigni è nato a Roma, per poi trascorrere parte della sua vita a Nettuno, nel 1995. Ha 26 anni ed è alto 1 metro e 80.

Ludovico sceglie di frequentare il liceo classico Chris Cappell College di Anzio, dove riesce ad ottenere il diploma. Oltre allo studio, però, non ha mai messo da parte le sue due più grandi passioni: la recitazione e la musica. Tant’è che inizia subito a dedicarsi a queste arti e le unisce prendendo parte in svariati musical.

La carriera di Ludovico Tersigni

Il suo esordio avviene in grande stile e sul grande schermo. In quando debutta nel 2014 nel film Arance & Martello, diretto da Diego Bianchi. La pellicola viene presentata al Festival del cinema di Venezia e per Ludovico rappresenta un importante trampolino di lancio. Tant’è che subito dopo approda sul piccolo schermo grazie a Tutto può succedere, dove presta il volto al personaggio di Stefano Privitera per ben tre stagioni.

Nel 2016 torna sul grande schermo, diretto da Gabriele Muccino per il film L’estate addosso, che gli apre le porte anche per il film Slam – tutto per una ragazza.

Il successo però lo incontra entrando a far parte della grande famiglia di Netflix. In quanto viene scelto per interpretare il personaggio di Giovanni Garau nella serie Skam Italia, ma questo non è l’unico progetto che lo vede collaborare con la piattaforma digitale più famosa di tutti i tempi. In quanto viene scelto per Summertime

Nel 2021, invece, indossa per la prima volta i panni di conduttore. In quanto Ludovico Tersigni prende il posto di Alessandro Cattelan ad X Factor.

Ludovico Tersigni, nipote di Zoro, Diego Bianchi

Il nuovo conduttore di X Factor è anche il nipote di un noto artista, parliamo di Zoro, Diego Bianchi, noto sul piccolo schermo anche per Propaganda Live.

Ludovico, infatti, deve molto a suo zio. In quanto il film che gli ha permesso di debuttare sul grande schermo, Arance & Martello, è stato girando da lui. Diego Zanchi è un punto di riferimento per Tersigni, non solo dal punto di vista professionale ma anche umano. Ai microfoni di Vanity Fair, ha parlato così del suo rapporto:

“Negli ultimi anni Diego è stato molto importante per me: gli ho sempre chiesto dei consigli perché è una persona che si è fatta strada in questo mondo come un esploratore che attraversa la giungla con il machete. Cerco di prendere spunto da lui: mi piace seguirlo per quanto la quarantena ci impedisca di vederci e mi auguro di tornare nel pubblico di Propaganda Live. È una cosa che ho fatto tante volte e che spero di poter tornare a fare presto”.