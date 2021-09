Silvia Toffanin è pronta a condurre il doppio appuntamento con Verissimo e per il debutto è prevista una grandissima star internazionale

Silvia Toffanin è pronta per la sua nuova e prestigiosa avventura in tv. L’ex letterina è ormai un volto noto del mondo dello spettacolo e da anni conduce Verissimo, ma quest’anno Mediaset ha deciso di dare ancora più spazio al suo programma raddoppiando l’appuntamento nel weekend.

Non ci sarà quindi solo la classica puntata del sabato, ma il salotto televisivo della Toffanin raddoppierà e andrà in onda anche la domenica pomeriggio, dimostrando quanto la rete voglia puntare su di lei per contrastare il dominio di Mara Venier e di Domenica In.

Non basterà però solo la verve e la simpatia di Silvia per conquistare una grande fetta di pubblico. E’ importante scegliere con cura anche gli ospiti e per il debutto Mediaset ha preparato un grande colpo di scena per i telespettatori italiani.

Verissimo, in arrivo Serkan di Love is in the air: l’attore turco è in Italia

Per un esordio in grande stile, infatti, Verissimo si prepara ad ospitare nei suoi studi Kerem Bursin. L’attore turco è diventato molto famoso nel nostro Paese grazie al suo ruolo da protagonista in “Love is in the air”, la soap opera in onda nel daytime di Canale 5.

Kerem interpreta il ruolo di Serkan e la sua bellezza non ha lasciato indifferenti le fan italiane, innamorate di lui tanto quanto di Can Yaman. L’annuncio del suo arrivo in Italia è stato dato dai canali social dell’attore stesso, che ha postato su Instagram una storia della sua partenza in direzione Malpensa.

Atterrato nella giornata di ieri allo scalo milanese, l’attore sta alloggiando in un noto albergo di lusso in zona Repubblica a Milano prima di raggiungere la Toffanin negli studi Mediaset.

Intanto, appresa la notizia del suo arrivo, su Twitter i fan sono scatenati e hanno lanciato l’hashtag #keremitalylovesyou che ha scalato in poche ore la classifica del Twitter trends, posizionandosi nelle prime posizioni.

Intanto, a differenza di Brave and Beautiful, la messa in onda di Love is in the air proseguirà anche nella stagione autunnale.