Nonno per la terza volta a 54 anni: la gioia del cantante più amato

È diventato nonno ancora una volta. Ad annunciare la lieta notizia è proprio il primogenito del cantante che accoglie la nuova arrivata

Una grandissima felicità per un “super nonno”: lo diventa per la terza volta ad appena 54 anni. Si tratta di uno dei cantanti più amati in Italia e indubbiamente un personaggio molto simpatico e apprezzato dal pubblico per umiltà e simpatia.

E’ arrivata una bimba, la piccola Giselle, che è figlia del suo primo figlio Claudio e della compagna, Giusy Lo Conte. La bambina è nata mercoledì 15 settembre. L’annuncio è arrivato direttamente dal papà (musicista anche lui) che su Instagram ha pubblicato alcuni scatti in cui si intravede la splendida bambina, poi ritratta tra le braccia dei genitori.

Un messaggio molto bello scritto dal papà della piccola, Claudio, e alla sua compagna. Il neo genitore spiega anche il motivo del nome “Giselle” dato alla bimba: “Il destino ha voluto che la mia vita si tingesse di Rosa – si legge nella didascalia delle foto – oggi è nata la mia terza Principessa”.

Che gioia per il super nonno: a soli 54 anni arriva il terzo nipotino

“Benvenuta Giselle D’Alessio, il tuo nome vuol dire “Promessa” quella che faccio a me stesso – ha scritto su Instagram – di impegnarmi ad essere un papà degno delle mie figlie Giusy sarà un lungo cammino, ma insieme a te… una solo una piacevole passeggiata. Ti Amo amore mio”. Un messaggio commovente ed emozionante che ha fatto felici i suoi followers, ma soprattutto suo nonno, che è decisamente molto più famoso di lui.

Parliamo del mitico Gigi D’Alessio, che ha festeggiato la nascita della sua terza nipotina da parte del figlio Claudio e della compagna Giusy. Per ora, sui social non si vedono messaggi del cantautore napoletano, ma è sicuro che appena ne avrà l’occasione il simpatico Gigi parlerà di questa lieta notizia. L’artista è devoto alla sua famiglia, nonostante abbia vissuto separazioni in prima persona. Tiene moltissimo ai figli e ha più volte spiegato che la sua vera gioia sono i nipotini.