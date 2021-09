Tina Cipollari, il ritorno a Uomini e Donne è scoppiettante: insulti e urla

Tina Cipollari litiga con un suo ex corteggiatore a Uomini e Donne: ecco cosa è accaduto durante l’ultima puntata andata in onda

Una partenza scoppiettante per Uomini e Donne, che su Canale 5 ha ripreso la programmazione con la nuova edizione. Il noto dating show è, praticamente, il regno di Tina Cipollari, la vulcanica opinionista che spadroneggia nella trasmissione con i suoi comportamenti spesso eccentrici.

La giunonica Tina non esita mai a lanciarsi in furiosi alterchi e litigi di ogni tipo. E proprio con uno di questi ha cominciato la nuova stagione su Canale 5. Senza dimenticare la sua acerrima nemica Gemma Galgani, Tina ha “scelto” un suo ex corteggiatore per aprire una nuova polemica.

Il litigio è cominciato quando uno dei nuovi “cavalieri”, pronti a corteggiare Isabella Ricci, hanno iniziato a parlare di sé e della propria vita. A un certo punto uno di loro, Filiberto, ha parlato di Tina e gli animi si sono scaldati subito. Sono volate subito parole grosse e toni accesi.

Uomini e Donne, Tina Cipollari inizia subito con una furiosa lite

Filiberto contro Tina #uominiedonne pic.twitter.com/TFu37JNE3C — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) September 15, 2021

I decibel della voce della donna sono saliti alle stelle e le immagini hanno, ovviamente, fatto il giro dei social. Il motivo di tanto astio risale al passato, in quanto Filiberto ha confessato di aver corteggiato la stessa Tina quando lei faceva la tronista. La rivelazione del Cavaliere ha scatenato una serie di reazioni, anche se alla fine Tina ha ammesso di non ricordare nulla di questo presunto corteggiamento, sminuendo la figura dello stesso Filiberto.

Tuttavia, l’esperienza del corteggiatore è durata davvero poco: Isabella, infatti, ha deciso di liquidarlo immediatamente e rispedirlo a casa. Non si sa se la lite con Tina abbia influito, ma sembra chiaro che Filiberto abbia avuto il suo “piccolo” momento di gloria prima di eclissarsi da questa edizione di “Uomini e Donne”.