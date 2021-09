Can Yaman, mai visto così: ecco come è stato beccato il sex symbol

By

Can Yaman è stato pizzicato dai paparazzi e la sua espressione rende perfettamente l’idea del suo stato d’animo dopo la rottura con la Leotta

Can Yaman e Diletta Leotta sono sulla bocca di tutti da almeno un anno. La loro tormentata storia d’amore ha fatto impazzire gli amanti del gossip per come si è sviluppata: incontri segreti, l’uscita allo scoperto, l’ipotesi del tradimento, la prima rottura e poi di nuovo il sereno.

L’inizio dell’estate sembrava davvero promettente per la coppia che era volata in Turchia con tanto di presentazioni ufficiali della presentatrice tv alla famiglia dell’attore. Insomma, tutto faceva sperare in un lieto fine e si parlava addirittura di matrimonio imminente.

Poi il gelo improvviso: nessuna foto insieme da circa due mesi, lui che non sarà presente al trentesimo compleanno di Diletta e tantissimi segnali che portano dritti verso la rottura. Le foto “rubate” dal settimanale Diva e Donna non lasciano davvero dubbi.

LEGGI ANCHE: Web in fiamme: Luca Argentero, Can Yaman e Raoul Bova come non li avete mai visti

Can Yaman, le lacrime non lasciano dubbi: è davvero finita con Diletta Leotta

“Le lacrime di Can rimasto solo”, scrive la rivista pubblicando le foto in cui l’attore turco è stato immortalato mentre si sfrega gli occhi, dopo aver pianto. Il montaggio accosta l’immagine del protagonista di Daydreamer ad una di coppia con Diletta, in un momento di felicità.

Non è dato sapere se le lacrime versate da Can siano davvero legate alla crisi di coppia con la bella catanese, ma testimoniano comunque un momento di tristezza e difficoltà. Del resto in pochi giorni si è passato a parlare di matrimonio fino ad arrivare alla nuova rottura.

Per ora nessuno dei due ha confermato ufficialmente quello che sembra essere il “segreto di Pulcinella”, ma un ulteriore segnale della fine del loro rapporto è arrivato dall’ultima intervista rilasciata dalla Leotta alla trasmissione “Buoni o cattivi”.

LEGGI ANCHE: Tra Can Yaman e Diletta Leotta spunta l’ingombrante passato: dettaglio inquietante

Interpellata da Veronica Gentili sul suo uomo ideale, Diletta non ha citato Can e non ha fatto alcun riferimento ad una caratteristica tipica del suo ultimo compagno. Le risposte sono state abbastanza vaghe, la presentatrice si è solo limitata a dire che il suo uomo ideale deve essere principalmente una persona rispettosa, che deve rispettare il suo lavoro e che sappia farla sentire amata. Nulla, nemmeno un dettaglio che potesse far sperare i fan della coppia.