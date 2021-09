Ritorno di fiamma per l’amatissima conduttrice Rai? Lei svela tutto

La conduttrice Rai più amata di sempre ha ritrovato l’amore al fianco del suo storico ex ? Lei ha ammesso tutta la verità.

La conduttrice Rai più amata del piccolo schermo degli italiani, grazie al suo enorme talento e innata simpatia, da qualche tempo a questa parte si dichiara essere single. I paparazzi nostrani però sembrano essere di tutt’altro parere, in quanto non solo sono convinti che abbia qualcuno al suo fianco ma che questo sia il suo storico ex fidanzato. Ma sarà vero?

A provare la loro ipotesi, ci sono alcuni recenti scatti rubati che la immortalano in sua compagnia e tra i due sembrerebbe esserci anche un bel feeling. La conduttrice, però, recentemente intervistata dal settimanale Nuovo, ha deciso di rompere il silenzio e di racconterà tutta la verità non solo sul suo rapporto con l’ex fidanzato ma anche su che cosa sta succedendo nella sfera privata della sua vita privata.

Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Bianca Guaccero, uno dei volti di punta di Rai 2 con il suo Detto Fatto.

Bianca Guaccero ritrova l’amore? La conduttrice Rai ammette tutto quanto

Bianca Guaccero, durante il corso di quest’estate, è stata più volte paparazzata al fianco del suo storico ex fidanzato, Nicola Ventola. I due sono apparsi piuttosto intimi, tanto da far nascere il sospetto ai loro fedeli sostenitori che ci sia stato un ritorno di di fiamma.

A confermare ed incrementare le teorie degli utenti della rete ci sono state varie dediche social da parti di entrambi, ma tra loro sta realmente accadendo quello che tutti i fan sperano o credono stia succedendo? A rompere il silenzio è stata la conduttrice di Detto Fatto, raccontando tutta la verità sul loro rapporto.

Bianca Guaccero ha smentito il ritorno di fiamma. La bella conduttrice pugliese ha raccontato che lei e il suo ex compagno sono semplicemente rimasti in ottimi rapporti e sono due buoni amici, nulla di più. Entrambi sono a conoscenza dei gossip che girano sul loro conto, ma non appena qualcuno glieli riportano non possono fare a meno di sorridere in quanto tra loro non c’è assolutamente nulla.

La conduttrice di Detto Fatto ha ribadito di essere single e per questo motivo ha voglia di innamorarsi. Quindi, qualora dovesse trovare l’uomo adatto a lei e alla sua vita, non si farebbe alcun problema ad ufficializzare il tutto come ha sempre fatto anche in passato.

Bianca Guaccero è single e chissà che a breve non riesca a realizzare il suo sogno d’amore e trovare l’uomo in grado di fare breccia nel suo cuore.