Katia Ricciarelli, struggente confessione al Grande Fratello Vip: tutti piangono

Katia Ricciarelli si è lasciata andare ad una struggente confessione al Grande Fratello Vip, facendo commuovere tutti i vipponi della Casa.

Katia Ricciarelli è una delle concorrenti scelte da Alfonso Signorini per questa sesta edizione del GF Vip. La cantante non ha di certo bisogno di presentazioni, ma nelle scorse ore ha deciso di aprirsi e raccontarsi ai suoi compagni di viaggio che probabilmente conoscono soltanto l’artista e non la persona.

La ex moglie di Pippo Baudo, mentre Francesca Cipriani raccontava di quanto siano profonde le differenze fisiche e caratteriali che la separano da sua sorella, ha deciso di intervenire e di parlare anche lei del suo rapporto con le sue sorelle.

Katia Ricciarelli ha fatto una struggente confessione al GF Vip, mostrando al pubblico del piccolo schermo e della rete una parte più fragile e delicata del suo vissuto, quella che aveva un po’ nascosto per fare spazio all’artista forte e senza paura ed i telespettatori hanno apprezzato e non poco questa nuova versione di lei. Così come i suoi compagni di viaggio che nell’ascoltare le sue parole hanno finito con il commuoversi.

GF Vip: Katia Ricciarelli fa una struggente confessione nella Casa

Katia Ricciarelli, approfittando del racconto di Francesca Cipriani, ha suggerito alle sue giovani compagna di viaggio di dare decisamente poca importanza al passato. In quanto durante il corso di questi anni ha capito che non serve a nulla portare rancore. Anche lei, come l’esplosiva showgirl, è molto diversa dalle sue due sorelle.

Una purtroppo, le ha abbandonate quando aveva soltanto 29 anni, strappata via da questa vita troppo presto. Mentre la maggiore di loro 3, ha 9 anni in più rispetto all’artista che tutti conosciamo e amiamo, ma purtroppo in questo momento della sua vita non sta molto bene.

Katia al Grande Fratello Vip ha rivelato che sua sorella al momento non sta bene. “Ne fisicamente ne con la testa” ha ammesso amareggiata. “Ora è ricoverata in una clinica“ ha continuato subito dopo, invitando tutte le sue compagne di viaggio a concentrarsi unicamente sul loro presente senza portare inutili rancori agli episodi avvenuti durante il loro passato. Perché questo è passato, mentre il presente è tutto da vivere e il futuro non rappresenta alcuna certezza in questo mondo.

Katia Ricciarelli al GF Vip ha raccontato un pezzo inedito della sua vita, permettendo ai suoi compagni di viaggio e al pubblico del piccolo schermo di conoscerla meglio, di andare oltre quella patina dorata e di vedere chi si nasconde dietro ad una grande artista come lei.