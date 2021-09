Ecco la dieta misteriosa di Nowzaradan, il dottore di Vite al limite. È riuscito a stravolgere la vita di tutti

Il dottor Nowzaradan è il medico più famoso del mondo. Di origine israeliane, è riuscito a recuperare casi gravi di obesità grazie alla sua specializzazione in chirurgia bariatrica e cardiovascolare.

Il dottore ha aperto la sua clinica a Houston alle telecamere e ha dato il benvenuto a persone molto obese.

Dopo la pesatura del paziente, Nowzaradan crea una dieta fatta apposta per il dimagrimento rapido permettendo così di arrivare ad un peso tale da poter fare il bypass gastrico, quindi il restringimento dello stomaco.

Leggi anche —> Vite al limite, retroscena sorprendente: chi si nasconde dietro il Dottor Nowzaradan

Vite al limite ha avuto successo con la maggior parte dei partecipanti e noi vi sveliamo quale è la dieta che consiglia il dottor Nowzaradan ai suoi pazienti.

La dieta misteriosa del Dottor Nowzaradan a Vite al limite: dove sono i carboidrati?

Il dottor Nowzaradan accoglie a Vite al limite i pazienti che vanno dai 250 ai 400 chili, quindi persone obese a livelli gravi.

Per riuscire a farli dimagrire il più veloce possibile, il medico crea una dieta chiamata low cab, in italiano a livelli bassi di carboidrati.

Le calorie che possono ingerire giornalmente vanno dalle 800 alle 1200 e gli zuccheri vengono presi solamente dalle verdure o dalla frutta.

Il dottore vuole che i pazienti si concentrino per lo più nel digerire proteine, per cui la sua dieta è ricca proprio di queste ultime.

Il regime deve essere ferreo quando decidi di partecipare a Vite al limite: devi dimostrare di voler rimettere in carreggiata in modo determinato e sicuro e non solo.

Chi decide di seguire la dieta deve perdere dai 10 ai 20 chili al mese per poter affrontare rapidamente il bypass gastrico.

Leggi anche —> Vite al limite, quanto guadagna il Dottor Nowzaradan? Cifre pazzesche

La dieta ufficiale del dottor Nowzaradan non è stata resa pubblica proprio perché le persone leggermente sovrappeso non possono seguire questo regime; per loro sarebbe un danno fisico e salutare.

Ma il medico di Houston ha editato le diete fatte apposta per uomo e donna durante la post operazione e nella normalità della vita

Dieta del Dottor Nowzaradan per la donna

Ecco gli alimenti consigliati durante una giornata:

Puoi mangiare dalle quattro alle cinque porzioni di carboidrati solamente integrali .

Una porzione corrisponde a 50 grammi di pasta, riso o cereali già cotti. Vanno bene anche dai 35 ai 50 grammi di cereali soffiati per la colazione o a 100 grammi di patate pesate a crudo.

solamente . Una porzione corrisponde a 50 grammi di pasta, riso o cereali già cotti. Vanno bene anche dai 35 ai 50 grammi di cereali soffiati per la colazione o a 100 grammi di patate pesate a crudo. Nella tua giornata puoi ingerire un massimo di 150 grammi di carne, legumi lèssi o pesce.

di carne, legumi lèssi o pesce. Hai fino a tre porzioni di latticini scremati . Una porzione corrisponde a 50 grammi di mozzarella light, 170 grammi di yogurt magro, 200 ml di latte scremato o a 150 grammi di formaggio scremato.

Il parmigiano e tutti i formaggi stagionati sostituiscono una porzione di 30 grammi.

. Una porzione corrisponde a 50 grammi di mozzarella light, 170 grammi di yogurt magro, 200 ml di latte scremato o a 150 grammi di formaggio scremato. Il parmigiano e tutti i formaggi stagionati sostituiscono una porzione di 30 grammi. Per condire puoi utilizzare un massimo di tre cucchiaini e mezzo di olio d’oliva.

di olio d’oliva. La maggior parte dei carboidrati viene recuperata tramite le nove porzioni di frutta e la verdura.

Una porzione è composta da 100 grammi di frutta, 100 grammi di ortaggi e 160 grammi per broccoli e verdure a foglie verdi.

di frutta e la verdura. Una porzione è composta da 100 grammi di frutta, 100 grammi di ortaggi e 160 grammi per broccoli e verdure a foglie verdi. È vietato l’uso di alcol e di zuccheri, mentre il consumo di sale deve essere moderato.

Il regime alimentare del Dottor Nowzaradan per l’uomo

Puoi mangiare dalle 5 alle 6 porzioni di cereali integrali .

Una porzione equivale alla dieta femminile.

. Una porzione equivale alla dieta femminile. Stesso quantitativo di porzioni della donna anche per i latticini , ovvero 3.

, ovvero 3. Devi mangiare dai 160 ai 220 grammi di carne, pesce o legumi a crudo.

Tutti e tre devono essere rigorosamente magri .

di carne, pesce o legumi a crudo. Tutti e tre devono essere rigorosamente . Un massimo di quattro cucchiaini e mezzo di olio di oliva.

di olio di oliva. Nove porzioni tra frutta e verdura e le quantità di una porzione equivalgono alla dieta femminile.

tra frutta e verdura e le quantità di una porzione equivalgono alla dieta femminile. Anche per l’uomo l’uso di alcol e zuccheri non è consentito e viene consigliato di usare poco sale.

Leggi anche —> Cindy Vela di Vite al Limite oggi: ecco che cosa è successo al caso peggiore del dottor Nowzaradan

Per entrambi i generi, il medico di Houston consiglia 5 giorni di attività aerobica nel periodo della dieta.

Il dottor Nowzaradan ha a cura la vostra salute e soprattutto crede in voi. Come sempre, noi vi consigliamo di rivolegervi ad uno specialista che possa seguirvi passo dopo passo.