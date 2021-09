GF Vip, Signorini non perdona: il gesto in diretta gela i concorrenti

Al GF Vip non si è placata l’ira di Alfonso Signorini. Il suo gesto ha gelato i concorrenti durante il corso della diretta.

Il GF Vip è tornato questa sera in diretta sul piccolo schermo degli italiani con il secondo appuntamento di questa settimana.

Come ogni inizio che si rispetti, Alfonso Signorini ha fatto un mega riassuntone al pubblico del piccolo schermo raccontando loro che cos’è successo durante il corso di questi giorni in cui i vipponi hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia perché anche se il programma è iniziato da poco non sono mancate le prime incomprensioni.

Alcune ragazze, infatti, hanno organizzato uno scherzo a Katia Ricciarelli, ma quest’ultima non ha reagito affatto bene. Loro hanno replicato invitandola a prendere le cose con più leggerezza, altrimenti avrebbero dovuto infuriarsi anche per alcune delle sue battutine.

Lo stesso concetto è stato ripetuto durante il corso della diretta e il padrone di casa non ha fatto reagito bene. Alfonso Signorini ha fatto una sfuriata in diretta, gelando tutti i concorrenti del GF Vip.

Volano stracci al GF Vip: Alfonso Signorini non perdona

Alfonso Signorini, non appena Soleil Sorge e Raffaella Fico hanno rimproverato Katia Ricciarelli, affermando che alcune delle sue battute potevano tranquillamente essere evitate, come quando ha commentato l’outfit della modella giudicandola fin troppo scoperta, è prontamente intervenuto.

Il conduttore del Grande Fratello Vip ci ha subito tenuto a mettere i puntini sulle I, invitando i suoi concorrenti a prendere le cose con più leggerezza. In quanto non ne può più del politicamente corretto, poiché Katia Ricciarelli stava palesemente scherzando e loro starebbero esasperando il significato delle sue intenzioni.

Lui e la produzione, come rivelato anche prima della partenza del reality show su canale 5, non hanno alcuna intenzione di diventare un tribunale pronti a giudicare qualsiasi parola detta dai concorrenti.

Soleil Sorge e Raffaella Fico si sono trovate d’accordo con le parole del conduttore, ma la loro intenzione molto probabilmente era tutt’altra rispetto a quella che lui ha inteso. Le due concorrenti volevano semplicemente far notare alla Ricciarelli che come le sue parole erano semplicemente uno scherzo, anche il loro gesto va considerato come tale. Per questo motivo non avrebbe dovuto reagire come ha invece ha fatto.

Purtroppo però non sono riuscite ad esprimere liberamente il loro parere, anche se il pubblico in studio è sembrato essere tutto dalla parte del conduttore, esprimendo il proprio consenso attraverso un forte e caloroso applauso. Quest’anno, dopo di tutto, Signorini aveva avvisato tutti al GF Vip che quest’edizione sarebbe stata completamente differente rispetto a quella che l’ha preceduta.