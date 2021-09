Ex Uomini e Donne ancora in ospedale: il terribile racconto

Momento complicato per l’ex Uomini e Donne che è tornata in ospedale per la seconda volta in pochi giorni: paura e timore per la donna

Negli ultimi mesi tutti noi ci siamo dovuti confrontare con la pandemia derivata dall’esplosione del coronavirus. Oltre alle limitazioni e ai vari lockdown, dall’inizio del 2021 sono arrivati i vaccini e successivamente il green pass, su cui il dibattito è ancora aperto.

Nelle trasmissioni televisive di tutta Italia si continua a discutere tra chi è a favore del vaccino e chi contrario, soprattutto a causa di eventuali effetti collaterali. Problemi che raramente si verificano, ma che a quanto pare hanno colpito in pieno Angela Caloisi.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, è stata ricoverata in ospedale per la seconda volta in pochi giorni e sembra proprio che tutto ciò sia riconducibile agli effetti collaterali del vaccino.

Paura per Angela Caloisi: l’ex Uomini e Donne di nuovo in ospedale

La ragazza classe 1994 nelle scorse ore si è diretta urgentemente al pronto soccorso. E’ la seconda volta in pochi giorni che Angela si reca in ospedale a causa di una pericardite acuta sopraggiunta in seguito alla ricezione del vaccino anti Covid.

L’ex corteggiatrice, durante la serata di mercoledì, ha accusato forti dolori al petto e le vene di braccia e gambe le si sono gonfiate di forma anomala. Angela è stata visitata all’ospedale, effettuando una tac che ha escluso un’embolia polmonare. Tuttavia un residuo timico è ancora presente e andrà investigato. Il tutto è stato spiegato tramite questa storia su Instagram.

Al momento la ragazza sta decisamente meglio ed i dolori si sono calmati, con i medici che hanno provveduto a cambiare la terapia sperando finalmente che il problema si possa risolvere.

“Sto impazzendo”, ha commentato Angela, che nonostante le complicazioni dovute probabilmente al vaccino non ha rinnegato la sua scelta anche per non alimentare inutili polemiche tra Novax e Provax.

Nel frattempo Paolo Crivellin, ex tronista e fidanzato della Caloisi, ha preferito mantenere riserbo e privacy e non ha commentato la situazione della sua compagna.