“E’ stato dolorosissimo”: la gieffina ammette il ritocco al seno

Gieffina è al centro dell’attenzione, ma per un motivo al quanto spiacevole. Con coraggio e con un po’ di amaro in bocca rivela il dolore provato a causa dell’intervento chirurgico spiegandone i motivi.

La gieffina non è mai stata così triste, ma questa volta non ha potuto fare altrimenti. Confessare i propri segreti non piace a nessuno, specialmente se ci sono pregiudizi di mezzo. Questa volta però si mette a nudo e spiega tutti i retroscena inediti.

La gieffina rivela tutto, sconvolgendo non poco i fan perché nessuno si sarebbe aspettato così presto una confessione del genere. Alfonso Signorini è l’amato conduttore di Grande Fratello vip, il quale ha personalmente curato diversi aspetti della nuova edizione, a partire dai protagonisti del reality.

Le storie sono molto seguite, il motivo di tanto successo? Emozionano il pubblico a casa, che si lascia trasportare dalle intime e profonde confessioni che si alternano a momenti più divertenti e superficiali.

Diciamo che di momenti clou se ne stanno già vivendo abbastanza nonostante il GF Vip sia iniziato da pochissimo. Uno di questi è la scoperta macabra che ha messo i concorrenti sotto choc, generando del panico in un momento del tutto inaspettato e all’apparenza tranquillo.

Del resto si sa, il Big Brother stupisce sempre, questa volta però lascia spazio all’intima confessione dell’evento che ha turbato la gieffina.

Gieffina confessa tutto il dolore per la prima volta

La casa del GF Vip 6 è affollata non solo di concorrenti, ma di news che lasciano con il fiato sospeso. Sembrerebbe essere nata la prima coppia, a causa di intime confessioni dichiarate. Tra le rivelazioni però ce n’è una che ha sconvolto la gieffina e i suoi fan. Gli interventi possono essere più dolorosi del previsto, come nel suo caso. Ecco i motivi.

Si tratta di Manila Lazzaro per la prima volta in confessionale! Il confessionale è un elemento fondamentale nel programma. Può essere un toccasana se il vip vuole sfogarsi per un problema, ma anche fonte di guai per le tanto temute nomination. Questa volta però l’ex Miss Italia 1999 congela i fan per delle dichiarazioni sul dolore fisico e psicologico in seguito all’intervento al seno.

Racconta a Raffaella Fico, Ainett Stephens e Francesca Cipriani che ha fatto l’intervento a soli 25, come conseguenza della gravidanza. Lo stato interessante ha trasformato il suo corpo, rendendo il suo seno meno tonico e sodo. Così, si è sottoposta all’operazione di mastoplastica facendosi impiantare delle protesi intramuscolari. Il risultato è molto più naturale, ma ha una tragica conseguenza: ha più rischi a causa dell’invasività. Infatti, la ripresa l’ha devastata.

Ha ricorso alla chirurgia per piacersi di più e superare il disagio psicologico, al quale però è succeduto quello fisico perché la ripresa è stata molto lenta e dolorosa. Lo dichiara lei stessa alle compagne.

Del resto, è una persona che non beve, né fuma, e fa uno stile di vita sano. Non ha fatto altri ritocchi, forse anche a causa della sofferenza causata da quest’ultimo.