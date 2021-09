Amici sta arrivando su Canale 5, i fan sono in delirio per il primo appuntamento che mostrerà la classe del nuovo anno. Delle novità però continuano ad arrivare da parte di due ex allievi.

Amici è il format che più tra tutti emoziona i telespettatori, i quali si affezionano sia ai ragazzi che alle loro storie. In particolare, sono due gli ex talenti che stanno facendo sognare l’inizio di un amore, il motivo? Il loro comportamento dice tutto, scopriamo perché.

Amici è quasi arrivato, ma assieme al format ci sono delle novità inedite. La trasmissione è incentrata sui giovani allievi che ogni anno, dopo essere stati precedentemente selezionati nei casting, mettono in scena uno spettacolo travolgente. Canzoni e coreografie sono le protagoniste assolute anche dei battibecchi tra talenti e insegnanti severi.

Tra una polemica e l’altra sbocciano nuovi amori. Uno di questi particolarmente apprezzato sta facendo molto preoccupare, sarà scoppiata la coppia più amata dai fan? E’ da vedere, quello che è più importante è che dal prossimo appuntamento verranno rivelati diversi retroscena.

Per ogni storia che finisce, ce n’è una che inizia! Ecco di chi si tratta.

Amici, ex talenti fanno sognare l’inizio di una storia

L’amore è il sentimento più complesso e profondo che si sia, ed anche gli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi non sono immuni alle frecce di cupido. In seguito al colpo di scena ufficiale causato dalla decisione della conduttrice, ci sono delle rivoluzioni in ambito di rapporti. I due in questione non erano mai stati così vicini, ma adesso stanno sempre insieme!

Si tratta del cantante Esa Abrate e della ballerina Rosa di Grazia! Un duo certamente inaspettato, o meglio sono sempre stati amici, ma mai sono stati così affiatati! A causa del loro avvicinamento mostrato sui social di entrambi, sono stati vittime delle riviste di gossip che li considerano una nuova coppia a tutti gli effetti.

Rosa ha chiuso definitivamente con Deddy, altro cantante loro compagno, mentre Esa è apparentemente single. Alla ballerina erano già stati attributi altri flirt, uno di questi con l’altro allievo di canto aka7ven, ma non è così.

In tutti i casi le notizie si sono rivelate delle fake news. La complicità e i sorrisi non bastano per far nascere una nuova storia d’amore, e Rosa ed Esa smentiscono tutto. Anche se non sono innamorati, chissà se tra una risata e l’altra insieme al tanto tempo che stanno passando insieme, può nascere qualcosa di più.

Ai fan non resta che sognare e aspettarsi di tutto!