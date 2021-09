Gianmaria Antinolfi, figuraccia in diretta: Adriana Volpe non perdona

Gianmaria Antinolfi è stato smascherato in diretta al GF Vip. Adriana Volpe ci ha visto lungo e non si è risparmiata sul suo conto.

Gianmaria Antinolfi fin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip non ha fatto colpo sull’opinionista Adriana Volpe.

Lei senza mezzi termini gli ha confidato di non apprezzare questo suo ostentare le sue relazioni con le donne più amate del piccolo schermo, invitandolo a farsi conoscere più per la sua persone che per le storie avute in passato e finite sulle copertine dei giornali più noti del suo nostro paese.

Per questo motivo, non appena durante il corso della diretta di questa sera si è parlato di nuovo di lui a causa della sua passata relazione con Soleil Sorge, lei ha ribadito il concetto affermando che non crede affatto alle sue parole e che è convinta che dietro tutto questo ci sia una precisa strategia di far parlare di sé all’interno del programma.

Adriana Volpe ha criticato Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip, non mandandole di certo a dire.

Adriana Volpe smaschera Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip

Gianmaria Antinolfi durante il corso di questi primi giorni al GF Vip ha ammesso di aver trovato una persona molto importante in Soleil Sorge e che vorrebbe creare con lei almeno un rapporto di amicizia, visto che lei gli ha più volte precisato di non sentirsi pronta per affrontare una relazione.

Soleil ha replicato affermato che lei è da tempo che prova ad instaurare un rapporto di amicizia con lui, ma che non sembrerebbe volerlo accettare visto che avrebbe informato tutta Milano di una relazione che non è mai esistita. Questo ha insospettito e non poco Adriana Volpe, che durante il corso della diretta ha voluto mettere i puntini sulle I.

“A me lui non convince“ ha esordito l’opinionista di Alfonso Signorini, affermando che secondo lei il concorrente ha parlato con tutti i suoi compagni di viaggio del suo rapporto con Soleil Sorge e secondo lei lo avrebbe fatto di proposito con l’intento di parlarne poi, com’è successo, durante il corso della diretta.

Di tutt’altro parere, invece, sembra essere Sonia Bruganelli, che invece crede nella sua buona fede, convinta che lui provi ancora un forte sentimento nei confronti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Gianmaria Antinolfi è stato smascherato al GF Vip oppure è realmente ancora interessato a Soleil Sorge come invece sostiene Sonia Bruganelli? Staremo a vedere come si evolveranno le cose tra loro durante il corso di quest’esperienza nella casa più spiata d’Italia.