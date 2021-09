Scopriamo la classifica dei cinque segni che non credono nell’oroscopo. Se indoviniamo, però, dovrai iniziare a credere nelle stelle!

Quali sono i segni zodiacali che non credono assolutamente nell’oroscopo? Oggi cercheremo di rispondere a questa domanda, stilando la classifica dell’oroscopo di tutti coloro che non hanno proprio fiducia nei pianeti e nelle stelle.

Quante volte ti è successo, infatti, di sentire qualcuno giudicarti proprio perché stai leggendo l’oroscopo? (Magari proprio il nostro).

Sicuramente è un atteggiamento tipico di alcune persone quello di essere particolarmente scettici di fronte l’oroscopo.

Fortunatamente per tutti, però, stelle e pianeti sanno individuare anche chi sono i “miscredenti“.

Pronti a scoprire la classifica?

I segni zodiacali che non credono nell’oroscopo: ecco la classifica di oggi dello zodiaco

Inutile fare il muso, ci sembra di aver posto delle condizioni veramente vantaggiose.

Se sei una di quelle persone che proprio non riesce a credere nell’oroscopo e lo bolla come una baggianata, dovrai ricrederti qualora trovassi il tuo segno nelle prime cinque posizioni di questa classifica.

Come? Di che classifica stiamo parlando?

Ma semplicemente di quella dei segni zodiacali che non credono nell’oroscopo!

Se ti trovi tra i primi cinque posizionamenti di questa particolare classifica, dovrai quantomeno ammettere che l’oroscopo la sa lunga.

Non ti chiediamo di smettere, improvvisamente, di non credere nell’oroscopo ma quantomeno di essere più aperto mentalmente.

LEGGI ANCHE –> Ti fidi degli altri? Probabilmente è perché sei tra i segni più leali dell’oroscopo

Allora, che ne dici: pronto a farti “battere” sul tuo stesso terreno dalle stelle ed i pianeti dell’oroscopo?

Ecco i cinque segni che non credono al potere delle costellazioni e dello zodiaco!

Bilancia: quinto posto

Nonostante siano persone che si vantano di avere un’attitudine veramente sviluppata per gli ambiti “soprannaturali” della vita, i nati sotto il segno della Bilancia sotto sotto disprezzano veramente l’oroscopo!

Non lo fanno di certo appositamente: alla Bilancia non piace il modo nel quale l’oroscopo la “smaschera” spesso e volentieri e quindi preferisce non credere nelle previsioni dello zodiaco.

Quando il loro oroscopo è positivo, però, i nati sotto il segno della Bilancia si rimangiano tutto e credono fermamente nella propria previsione del giorno!

Leone: quarto posto

I nati sotto il segno del Leone sono tra le persone più convinte al mondo che il destino sia qualcosa che creiamo noi, con le nostre mani.

Non saranno di certo stelle e pianeti ad influenzare in nessuna maniera la loro vita, la loro giornata od il loro modo di essere!

Il Leone non perde tempo a leggere l’oroscopo e quando lo fa si impegna per andare contro le previsioni.

Per lui, l’oroscopo è solo qualcosa che i deboli e gli sciocchi leggono: il Leone non ha di certo bisogno di perdere tempo con queste idiozie!

LEGGI ANCHE –> I segni più amati dello zodiaco: sei uno di quelli con cui tutti vorrebbero stare?

Scorpione: terzo posto

Anche lo Scorpione è uno di quei segni che non crede proprio nell’oroscopo. Per lo Scorpione, infatti, lo zodiaco è semplicemente una perdita di tempo, che magari si concedono per farsi due risate ma nel quale non credono assolutamente.

Lo Scorpione è uno di quei segni che crede fermamente nell’autodeterminazione e non può assolutamente piegarsi a quello che le stelle vorrebbero per lui!

I nati sotto questo segno non hanno assolutamente voglia di credere ad un potere più forte… del loro!

Ecco perché gli Scorpione non perdono tempo a pensare all’oroscopo: si fanno raccontare cosa dice, lo leggono ridendo mentre fanno colazione oppure lo ignorano.

Per loro è lo stesso! Di certo non leggono le previsioni che riguardano il partner o non fanno affidamento sull’oroscopo per sapere cosa fare della loro vita e giornata!

Vergine: secondo posto

Anche i nati sotto il segno della Vergine non credono assolutamente nell’oroscopo e per questo motivo sono decisamente stupiti dal fatto che… abbiamo azzeccato il loro posizionamento in classifica!

La Vergine, infatti, è una di quelle persone che mette il suo buon giudizio davanti a qualsiasi altro suggerimento o consiglio.

E che cos’è l’oroscopo se non una lunga lista di consigli?

La Vergine non è di certo una persona che si piega al volere altrui o che sente quello che gli altri le dicono! Chi è nato sotto il segno della Vergine sa benissimo che i pareri degli altri non contano niente! (Almeno per loro).

Per la Vergine l’oroscopo è niente più e niente meno che qualcuno che cerca di interferire con i suoi programmi di conquista del mondo.

La Vergine non ha bisogno dell’oroscopo e proprio per questo non crede minimamente in quello che c’è scritto. Perché preoccuparsi di quello che dicono le stelle quando la Vergine sa già come andrà tutto grazie al suo piano!

LEGGI ANCHE –> Non ti piacciono i complimenti? Allora sei sicuramente uno dei segni falsi… umili!

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che non credono nell’oroscopo

Cari amici del Toro, anche se cercate di far finta di niente per evitare di iniziare discussioni infinite con i vostri amici, sappiamo benissimo che non vi fidate dell’oroscopo.

Vi sembra che stelle e pianeti ed i loro responsi e previsioni siano un’incredibile sciocchezza e non potete fare a meno di rimanere allibiti di fronte al numero di persone che giornalmente legge l’oroscopo.

Per voi si tratta, ovviamente, di una sciocchezza scritta da persone che non hanno la più pallida idea di come le stelle influenzino i cicli umani.

Ancora di più: siete assolutamente convinti che le stelle non influenzino gli umani e trovate assolutamente ridicolo il solo pensare che possa essere così.

Per quanto siete scettici, però, purtroppo voi Toro non riuscite ad imporvi a riguardo. Spesso e volentieri vi ritrovate a mentire a riguardo e a fingere di essere interessati all’oroscopo!

Vi vergognate troppo di essere tra i pochi segni zodiacali che non credono assolutamente nell’oroscopo. Fortunatamente per voi, però, in questa classifica avete visto che ci sono altri segni come voi: potete stringere amicizia… beh, secondo i suggerimenti dell’oroscopo!