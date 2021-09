“Eravamo trom*amici”: rivelazione bomba al Grande Fratello Vip

By

Grande Fratello Vip intrattiene, sconvolge e crea delle situazioni al limite dell’immaginabile a volte. E’ il caso della rivelazione che sta facendo discutere.

Grande Fratello Vip è quel toccasana di leggerezza di cui tutti hanno bisogno, soprattutto negli ultimi tempi. Capita spesso però che le situazioni di divertimento finiscono per cadere in discorsi squallidi e di poco valore, specialmente per il personaggio in questione che si dimostra innamorato pazzo o pazzo nell’innamorarsi?

Grande Fratello Vip 6 è iniziato da poco, ma è già fonte di polemiche e discussioni che stanno incendiando il web. Foto, video e meme viaggiano già nelle pagine social per allietare con delle gag divertenti gli utenti fedelissimi alla casa più chiacchierata d’Italia.

La notizia del crollo della gieffina che versa lacrime amare, sta preoccupando molto i suoi fan. Così, in poco tempo ci sono già delle problematiche in corso che stanno sconvolgendo gli animi dei concorrenti, e non solo.

Non si tratta solo di disguidi, ma si sta facendo riferimento alle intime confessioni che sono già state fatte!

Grande Fratello Vip: la verità della confessione

Che l’intreccio amoroso abbia inizio! Amori che sbocciano e altri che ritornano sono il pane quotidiano del reality. Alcune volte però si rischiano forti tensioni. Infatti, in seguito a palpatine e grattini spinti la casa si è incendiata! Oltre agli schieramenti, c’è chi si lascia andare ad una confessione parlando della “relazione da trombamici e di amore.”

“Le voglio un bene dell’anima a Sole. Sono stato innamorato di Sole. Parlo di me, sono stato innamorato. (…) Ovviamente, abbiamo iniziato a frequentarci molto così, anche scivolando su determinate cose. (…) Poi ho iniziato a sentire delle cose, dopo tre/quattro mesi…. da trombamici, da frequentazione, ha iniziato a diventare una cosa un po’ più importante e quindi io mi sono un po’ aperto con lei, lei si è un po’ aperta con me’“. ha raccontato Antinolfi.

Gianmaria Antinolfi è il gieffino, ex di Belen Rodríguez, che dichiara di essersi innamorato dell’irriverente Soleil Sorge! La confessione fatta alle compagne in ascolto, Raffaella Fico e Carmen Russo, è molto personale. Infatti, inizia dicendo che la loro relazione è nata solo per il sesso, ma che alla fine erano una coppia al 100%.

L’etichetta però non è mai piaciuta a Soleil, la quale ha bloccato tutto sul nascere proprio quando l’imprenditore ha confessato i suoi sentimenti. Al momento, dormono nello stesso letto, ma l’argomento non è stato ripreso. Soprattutto se al fianco dei due a condividere il letto c’è il discusso Tommaso Eletti per giunta interessato alla gieffina!

Antinolfi non sembra essersi lasciato tutto alle spalle, dato che fino a tre mesi fa si frequentavano. Adesso, sta conoscendo un’altra persona che però non ama, se queste sono le premesse, chissà quali saranno i prossimi risvolti!