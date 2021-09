Mara Venier, l’annuncio che tutti aspettavano: ora è ufficiale

La conduttrice torna dal 19 settembre e, a detta di Mara Venier, si tratterà della sua ultima stagione al timone di Domenica In

Manca poco all’inizio della nuova stagione di Domenica In, l’ultima nella quale ci sarà Mara Venier alla conduzione.

Anche per quest’anno tutti gli occhi saranno puntati su di lei, in attesa, magari, di cominciare a capire chi potrà sostituirla. “Lo so che in tanti non ci credono – ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera – ma questa sarà la mia ultima edizione”.

In effetti non è la prima volta che Mara Venier parla del suo addio a Domenica In, ma poi – puntualmente – la ritroviamo al suo posto. Stavolta, invece, dovrebbe essere effettivamente l’ultima edizione con lei al timone. Intanto, nelle ultime due stagioni Domenica In dedicava uno spazio al problema Covid, solitamente all’inizio del programma, in cui si faceva il punto della situazione con ospiti specifici.

Mara Venier e il Covid: l’importante annuncio

Si partì, a inizio pandemia, con la partecipazione dell’allora presidente del consiglio Giuseppe Conte in maglioncino, e si è proseguito poi con approfondimenti puntuali. Ma stavolta le cose cambieranno. L’apprezzata conduttrice svela che la nuova edizione del programma avrà una novità, che in tanti aspettavano e che accoglieranno con piacere. Come ha rivelato al settimanale “Oggi“, questo spazio Covid andrà finalmente in pensione.

“Parleremo meno di Covid, perché la gente non ne può più. Devo tanto a quel tavolo in cui abbiamo affrontato temi difficili, ma ora se ne potrà fare a meno. Parleremo di questo argomento quando sarà necessario”. Una Domenica In, quindi, più leggera e che strizza l’occhio al passato. Infine, la stessa Venier annuncia che il simpatico Don Mazzi sarà spesso ospite in trasmissione.