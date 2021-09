Matrimonio Miriam Leone: con l’abito bianco è assolutamente divina

Matrimonio Miriam Leone e Paolo Carullo: l’attrice, con l’abito bianco, è assolutamente divina. Mai vista sposa più bella, foto.

Miriam Leone si è sposata. L’attrice, tra le più amate dal pubblico italiano, ha detto sì al fidanzato Paolo Carullo. Un matrimonio che è stato celebrato nella splendida cornice del Santuario di Santa Maria la Nova, a Scicli. La località in provincia di Ragusa è stato anche lo scenario della fiction di Raiuno “Il commissario Montalbano”. Oggi, invece, è diventata la cornice del giorno più bello di Miriam Leone.

Sul matrimonio di Miriam Leone e Paolo Carullo non ci sono dettagli. L’attrice e il fidanzato, musicista e manager, originario di Caltagirone, sono sempre stati super riservati. Fidanzati da circa due anni, hanno mantenuto il segreto sulle nozze la cui notizia è trapelata solo nelle scorse ore. Nel giorno del sì, però, Miriam Leone ha deciso di fare un regalo ai fans pubblicando due foto: una in cui è ancora alle prese con la preparazione che vedete qui in alto e una in cui indossa l’abito bianco.

Matrimonio Miriam Carullo e Paolo Carullo: la foto dell’abito nuziale lascia senza fiato

Anno dopo anno, Miriam Leone diventa sempre più bella. Una bellezza che ha permesso a Miriam di conquistare la fascia di Miss Italia. Quella della Leone è una bellezza naturale, eterea e raffinata. Sempre elegantantissima, Miriam lascia totalmente senza parole pubblicando sul suo profilo Instagram una foto in cui indossa l’abito nuziale.

La foto che ha mandato in tilt i fans di Miriam Leone è quella che vedete qui in alto. Il colore scelto è il bianco e l’abito presenta dei ricami così come il velo che copre il viso assolutamente radioso dell’attrice.

“18.09.2021💞Scicli 👩‍❤️‍💋‍👨🤍 NI MARITAMU!!”, è la didascalia che accompagna la foto. Migiliaia i like e i commenti non solo da parte dei fans, ma anche dei colleghi e amici.



“Senza parole”, scrive Laura Chiatti che scrive sempre tanti complimenti sotto i post dell’amica. “Sei bellissima, auguri tesoro”, è il commento di Michela Quattrociocche. “Auguri bellezza”, scrive Paola turani. E poi tutti i commenti dei fans che augurano il meglio a Miriam e a Paolo Carullo.