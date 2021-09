Fuga da Uomini e Donne: Maria De Filippi reagisce così

Uomini e Donne, Subito una pesante grana per Maria De Filippi. Un corteggiatore le volte le spalle: “Mi dispiace, va contro la mia natura”

La nuova stagione di Uomini e Donne è cominciata e sono subito esplose le prime grane per Maria De Filippi. In questa edizione c’è una grande novità, che sta “sconvolgendo” l’equilibrio della trasmissione. Tante le discussioni a riguardo, con i corteggiatori spiazzati dalla scelta della produzione.

Sul trono c’è un nuovo personaggio, Andrea Nicole, che ha una dozzina di corteggiatori. Fin qui nulla di strano, in quanto la natura della trasmissione è combinare un appuntamento al buio. Ma la vera novità è che Andrea è la prima tronista transgender, vale a dire una persona che ha cambiato sesso. Nel suo caso è passata dall’essere uomo a donna.

Oggi Andrea si presenta molto bella, e nulla fa pensare al cambio di sesso. Eppure, proprio questa transizione ha messo in crisi qualcuno. A quanto pare, infatti, i corteggiatori non hanno potuto scegliere se contendersi o no Andrea. Alcuni hanno spiegato che “è strano”, altri che “devono abituarsi all’idea”. Qualcuno, la minoranza, ha spiegato che non hanno problemi, mentre altri hanno preso le distanze.

“Non ce la faccio”. Il corteggiatore gela lo studio di Uomini e Donne

“Non ce la faccio”, la frase che si è sentita più spesso. Un argomento estremamente delicato, che sicuramente farà discutere. Ad esempio, il corteggiatore Alessio ha apertamente alzato bandiera bianca. Per carità, nulla di illegittimo, in quanto gli uomini hanno il diritto a scegliere di corteggiare solo una persona alla quale sono veramente interessati. “Non sono rimasta stupita o offesa da certe risposte – ha spiegato Nicole agli organi ufficiali del programma – alcune di queste sono basate soltanto sul pregiudizio”, ha detto.

Primi incontri per Andrea Nicole! Chi deciderà di portare in esterna? #UominieDonne pic.twitter.com/Ju4lJvUiAU — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 16, 2021

Il corteggiatore Stefano, ad esempio, è stato molto netto: “Va contro la mia natura corteggiarti. Mi hai chiesto sincerità e te la offro subito. Apprezzo tutto di te e rispetto la tua storia, ma per non c’è possibilità di avere un interesse, non me la sento”. Maria De Filippi, intervenuta in studio sull’argomento, non ha fatto drammi: “Anche a casa qualcuno avrà reagito così. Andrea ne era consapevoli. Ha spalle forti e sa come affrontare queste parole. Per ora noi rispettiamo Stefano e aspettiamo che tra un mese cambierà idea”.