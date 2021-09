Ballando con le stelle, l’annuncio di Milly Carlucci: è ufficiale

Ballando con le stelle è in continua evoluzione, e gli ultimi eventi lo confermano! L’annuncio di Milly Carlucci ha fatto letteralmente impazzire il pubblico a casa.

Ballando con le stelle è la trasmissione a colpi di passi di danza latini più acclamata dalla critica e maggiormente seguita dai telespettatori. Proprio per questo rinnovarlo è fondamentale, ma nessuno avrebbe mai pensato così!

Ballando con le stelle torna con delle novità strabilianti! Format storico e di successo di Rai 1 continua ad intrattenere i telespettatori con la grinta di sempre, soprattutto testando delle innovazioni degne della fama che possiede.

In pista arriva la star del pomeriggio di Rai 1, ma non è la sola. A causa di abbandoni inaspettati e rifiuti ancora più dolorosi, la trasmissione ha incassato non pochi brutti colpi. Niente però può fermare l’amata conduttrice, Milly Carlucci.

Infatti, non c’è da temere, perché la rivoluzione è dietro l’angolo e nasconde dei retroscena che fanno impazzire i fan del programma. E’ tutto pronto per l’inaspettato inizio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milly Carlucci, scippo a Signorini: a Ballando con le stelle il vip più richiesto

Ballando con le stelle fa il colpaccio da futuro record!

Ballando con le stelle non delude mai! In seguito all’addio più doloroso del 2021, le novità continuano, anzi si fa di tutto per rendere la trasmissione sempre più avvincente ed interessante per il pubblico a casa. Insieme alla storica conduttrice Milly Carlucci, c’è Carolyn Smith e la sua squadra! Ecco perché.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ballando con le stelle 2021, la confessione prima del debutto spiazza tutti

Cosa stanno tramando? Uno show dal vivo che andrà in giro per l’Italia! Le due sono delle professioniste in fatto di danza e dinamiche televisive, infatti hanno abbracciato un il progetto degno di nota: Ballando on the road!

Si tratta di un viaggio in giro per il Paese, alla scoperta dei talenti! Dopo lo stop causato dalla pandemia di coronavirus, sono pronte per trovare i ballerini che parteciperanno al format. Tre tappe, Treviglio, Catania e Roma, in sei appuntamenti per i ballerini di tutti gli stili ed età!

La prima selezione è stata fatta online, perché le restrizioni persistono dato che il virus non è andato via e convive con il mondo, ma adesso con le dovute accortezze si può ripartire in vista di una spettacolo imperdibile!