Tu pulisci quella parte del letto? Molti si dimenticano, ma è rischiosissimo

Il letto è il luogo dove nascono i sogni, i dolci alleati della notte, ma il soffice giaciglio è correttamente igienizzato? Ecco il segreto per spazzare vita tutte le impurità anche là dove tutti dimenticano.

Avere un letto fresco e pulito su cui distendersi dopo una giornata frenetica, è più di un’azione quotidiana che libera dallo stress. Al relax però coesistono acari, germi e parassiti, i nemici dell’igiene, ma ci sono naturalmente. Cosa fare se si ripresentano con persistenza? Adocchiare l’errore che si continua a fare!

Con solo il letto sistemato, la casa sembra tutta in ordine! Quanti la pensano così? Lenzuola fresche e cuscini sprimacciati danno un senso alle stanze da letto, anche quando non ce l’hanno. Infatti, mettere in a posto la casa è molto arduo quando si ha a che fare con le incombenze del quotidiano, perché non esiste soltanto la stanza da letto, c’è tutto il resto! Allontanare il caos non è mai stato così difficile.

E’ bene tenere a mente l’importanza del giaciglio per la notte sia per la pace mentale, luogo sicuro per i sogni e scudo contro i mostri, ma anche per la salute fisica. Questa ne risente quando il letto è impolverato, per cui è fondamentale favorire un ambiente pulito, secco ed areato. Come? Con degli accorgimenti. Innanzitutto, non rifacendo il letto appena svegli, ma permettendo alle lenzuola di prendere l’aria e il sole del giorno.

Soprattutto è bene non compiere precedentemente alcune azioni scorrette e dannose per la salute, ad esempio non poggiando il pc su letto, date le conseguenze. Ma non finisce qui, perché l’errore più grande è un altro.

Non basta cambiare le lenzuola e smuovere un po’ i cuscini, perché la corretta ed efficace azione di pulizia è un’altra, ecco il segreto svelato.

La pulizia del letto non ha più segreti, eccoli svelati

Le pulizie arrivano sempre, che si tratti di quelle di primavera, autunno, inverno ed estate, quelle non mancano mai! La polvere è la principale nemica che si annida là dove non sembra possibile, ma c’è. Anche la pulizia delle tende in casa è importante, proprio a causa di questa acerrima rivale del pulito. Come detto finora, il posto dove in assoluto si concentra di più è il letto, e nello specifico la parte del letto che non tutti puliscono:

Cambiare le lenzuola non basta, perché si rischia di fare un lavoro a metà che ha delle gravissime conseguenze per la salute! Seppur indirettamente, quindi non al contatto tra pelle e materasso, quest’ultimo è l’ambiente ideale per il proliferarsi di acari. L’igienizzazione completa può avvenire soltanto con adeguati strumenti a vapore, ma non solo. Per chi non possiede i costosissimi vaporetti, può utilizzare un metodo della nonna efficace e a zero sprechi.

Tornando alla fase nella quale si fa prendere aria alle lenzuola, questa volta vanno gettate del tutto nella cesta dei panni sporchi, e si fa arieggiare per almeno mezz’ora il materasso. Dopodiché, si bagna, senza inzuppare, un panno con acqua bollente e lo si passa sulle superfici spoglie!

A 60° i parassiti muoiono, così si lascia areare per un’altra mezz’ora, ed il risultato del pulito è garantito!