A chi di noi non è mai capitato di posare il PC sul proprio letto o di tenerselo sulle ginocchia? Scopriamo perché è estremamente sbagliato!

Chi di noi non appartiene alla Generation X (cioè tutti coloro nati tra il 1995 ed il 2010) ricorderà la “stanza del computer“.

Un luogo magico nel quale era installato il PC di casa, generalmente un colosso installato su una grossa scrivania.

Uno strumento speciale, che veniva usato solo una volta ogni tanto e con ogni riguardo.

Oggi invece (e per fortuna!) il computer è diventato uno strumento decisamente più leggero, alla portata di tutti e che non ha più bisogno di supporti “speciali”.

Un cambiamento che ha apportato numerosi lati positivi: ma che porta con sé alcuni rischi e pericoli.

Posare il pc sul letto o tenerlo in grembo: ecco perché non dovresti mai farlo

Alzi la mano chi non ha un personal computer che lo segue in ogni luogo.

Il PC, infatti, è ormai diventato quasi un’estensione del nostro corpo: lo usiamo per lavorare, per usare i social network ed interagire con gli amici, per guardare serie tv e film.

Insomma, il nostro computer è quasi sempre con noi.

Soprattutto durante la quarantena, poi, è lo strumento che abbiamo usato anche più del cellulare ed in tantissimi hanno commesso l’errore di lasciarlo posato sul letto o di tenerlo in grembo.

Perché non dovremmo mai posare il computer sul letto o sulle nostre gambe?

Il motivo è molto semplice: vi è mai capitato di sentire il vostro computer “faticare“?

Molto spesso, infatti, il computer inizia ad emettere un sibilo continuo e ci sembra di sentire, quasi, gli ingranaggi che lavorano.

Inoltre, quasi sempre, se il computer è acceso ed in funzione da molto tempo è possibile sentire che, nella parte inferiore, comincia a surriscaldarsi.

Fateci caso: ogni volta che il pc è posato su una scrivania o su una superficie rigida ci mette veramente molto a surriscaldarsi e, anzi, non succede quasi mai di sentirlo lavorare.

La causa è da ricercarsi nella ventola di areazione.

Ogni PC, infatti, dispone di una ventola che serve a “rinfrescare” i circuiti che stanno lavorando ed ad evitare che questi vadano in errore.

Un PC surriscaldato è anche lento, può smettere di lavorare senza preavviso ed aver bisogno di spegnersi impedendovi di salvare il lavoro fatto.

Ma i problemi non sono solo questi! La ventola di areazione esiste proprio per evitare che la batteria ed i circuiti del PC si danneggino irreparabilmente (o, se in maniera riparabile, costandovi un mucchio di soldi).

Molte persone, però, ignorano che tenendo il PC sulle ginocchia o posandolo su delle superfici morbide contribuiscono a rendere il computer ancora più debole.

Non dobbiamo preoccuparci solo della sicurezza delle nostre password (qui trovate quelle più comuni al mondo)

A forza di lasciare che le serie TV ci accompagnino nel sonno, mentre il PC lavora sulle coperte del nostro letto accanto a noi, stiamo attivamente contribuendo a rovinare i suoi circuiti.

Un bel danno!

Quando il PC è posato sulle coperte o su una qualsiasi superficie morbida, quindi, le bocchette e la ventola di areazione si bloccano.

Il computer inizia a faticare, i circuiti si surriscaldano: prima che ne possiamo rendere conto il sistema operativo viene danneggiato irreparabilmente.

I programmi si aprono con maggiore lentezza, il PC ha bisogno di sempre più tempo per mettersi in moto: in poco tempo vi troverete con un dispositivo da buttare.

I rischi per la salute: ecco perché non dovresti mai tenere il PC in grembo

Ma, purtroppo, i lati negativi non finiscono qui!

Tenere il PC sulle gambe, infatti, oltre a rovinare irrimediabilmente i circuiti e la velocità del nostro strumento può anche diventare dannoso per la nostra salute.

No, tranquilli: usare il PC tenendolo sulle ginocchia non può farvi diventare sterili!

Questa è una diceria che affonda, però, le sue radici in una piccola parte di verità.

Tenendo il PC sulle ginocchia od in grembo c’è il rischio di far salire la temperatura delle nostre parti intime: soprattutto gli uomini potrebbero risentirne!

Il calore, infatti, non fa per niente bene ai testicoli e potrebbe rallentare la velocità degli spermatozoi: se state cercando di concepire, quindi, tenete il PC ben lontano dalle vostre gambe!

In ogni caso questi “danni” non sono permanenti, quindi oltre a rovinare il computer non ci sono altri rischi.

Il problema vero è quello legato all’eritema da computer.

Questa condizione è stata registrata in numerose parti del mondo e, ad esserne vittime, sono specialmente i ragazzi più giovani.

A forza di tenere il computer a contatto con la pelle delle cosce o delle gambe, capita spesso di “abituarsi” al calore che proviene dalla parte inferiore del PC.

In molti casi, però, l’eccessivo calore ha “scolorito” la pelle provocando vere e proprie macchie da eritema.

Macchie che non vanno più via e con le quali bisogna convivere!

La soluzione a tutti questi problemi esiste?

La risposta è sì ed è veramente molto semplice: mai posare il PC sul letto o sul proprio grembo.

Basta usare un supporto adeguato (online si trovano tantissime opzioni) oppure, addirittura, munirsi di uno o due libri dalla copertina rigida con i quali tenere il PC sollevato.

Basta veramente poco per proteggere la nostra salute e quella del nostro computer!