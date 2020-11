Coronavirus, tasso mortalità in Italia spaventoso: secondo solo agli USA

I dati della mortalità da Coronavirus sono sempre più allarmanti. Crescono i numeri, in Italia come nel mondo. Ma a preoccupare è il raffronto fatto con gli Stati Uniti, il paese più colpito. Il tasso di mortalità in Italia sarebbe secondo solo a quello degli USA. E’ quanto sostiene il consigliere del ministro dell Salute, Walter Ricciardi: “In Italia il Coronavirus ha il tasso di letalità più alto dopo gli Stati Uniti – ha spiegato il professore al “Wellfare Italia Forum” – purtroppo il numero dei morti è sempre sottostimato nelle statistiche, e non di poco”.

#piazzapulita Walter Ricciardi: “La mortalità è molto più alta nei pazienti anziani ma noi stiamo vedendo una letalità che aumenta in tutte le fasce d’età” https://t.co/s0EpPYv3yh — La7 (@La7tv) November 12, 2020

Coronavirus, spaventa il tasso di mortalità in Italia

OPERAZIONE TRASPARENZA: CHIEDO AL MINISTRO DELLA SALUTE UN CONFRONTO IMMEDIATO E PUBBLICO SUI DATI DELLA CAMPANIA, REGIONE CON LA PIÙ BASSA MORTALITÀ COVID D’ITALIA La mia dichiarazione 👇https://t.co/bVVRknqH1k pic.twitter.com/ypY3U6fKZ3 — Vincenzo De Luca (@VincenzoDeLuca) November 9, 2020

Ricciardi ha spiegato il motivo di questa mortalità così alta: il problema sarebbe degli scarsi investimenti sulla sanità fatti negli ultimi anni in Italia. Il prof ha tirato le orecchie alla politica: non solo quella attuale, ma anche – e soprattutto – quella degli anni passati. “Per anni – ha proseguito Ricciardi – la Sanità pubblica in Italia è stata vista come un costo e non come un investimento”. Questa visione miope ha danneggiato le strutture sanitarie nel nostro paese, che seppur con mille sforzi fanno fatica a contenere questa seconda ondata di epidemia da Coronavirus.

