Coronavirus, l’allarme di Ricciardi: “Arriveranno altre pandemie”

Coronavirus, l’allarme del professor Walter Ricciardi, consulente del governo Conte: questa non sarà l’unca pandemia mondiale

Il Coronavirus non vi fa vivere di guiorno e dormire la notte? Bene, preparatevi perché questo è soltanto il primo capitolo di una lunga storia. A sostenerlo è un esperto come il professor Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza oltre che docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma.

Secondo lui questo è un periodo storico cdelicato e terribile “in cui questi virus e queste pandemie saranno sempre più frequenti. Con questo Coronavirus ci è andata anche bene, perché ha una bassa letalità. Se con il prossimo virus quest’ultima dovesse essere più alta, i risultati sarebbero disastrosi”.

Ne parlerà più diffusamente durante l’ultima giornata del Festival della Salute globale, ma intanto l’allarme è lanciato. Se l’uomo non avrà maggiore rispetto del pianeta, con una vera rivoluzione culturale che implichi di curare maggiormente il clima e tutto quello che gli sta intorno le conseguenze sarano tremende.

Da una parte ci sono i vaccini e terapie, che però secondo Ricciardi possono essere il riemdio ma non certo la soluzione al problema. Quindi i governi devono studiare strategie di prevenzione sul lungo termine. In concreto però cosa significa adesso per l’Italia? Se tutti riospetteranno le misure volute dal governo con l’ultimo DPCM firmato dal premier Conte, sarà possibile evitare il lockdown.

I tempi per decidere se sarà un Natale 2020 libero o da reclusi in casa? “Abbiamo 2-3 settimane per valutare cosa avverrà prossimamente. Potremmo anche decidere di allentare queste misure o di chiudere ulteriormente”, conclude Ricciardi.

Coronavirus, l’allarme di Ricciardi svcatena il web tra ironia e chi grida all’allarmismo ingiustificato

Walter Ricciardi nuovo vate? Molti italiani non hanno preso benissimo le ultime parole del consulente del governo e lo accusano di exssere un menagramo. Una selezione delle opinioni su Twitter.

Ma che ca**o ne sa #Ricciardi?

Cos’è, una fattucchiera?

Cassandra?

Gli ha sputato in bocca Apollo? (isolamento, subito!) https://t.co/oxO7qiXi1O — Gratianaturae (@gratianaturaee) November 14, 2020