Sciopero nazionale dipendenti pubblici il 9 dicembre: il web protesta

I sindacati hanno indetto uno sciopero nazionale per la giornata del 9 dicembre. Ma in tanti sottolineano come non fosse il momento adatto

Uno sciopero generale dei dipendenti pubblici il 9 dicembre. E’ quanto annunciato ieri in una nota congiunta dei segretari dei principali sindacati italiani.

I dipendenti pubblici, dunque, incroceranno le braccia ancora una volta per rivendicare i propri diritti. Non sono bastati, a quanto pare, i confronti tra sindacati e Governo andati in scena in questi giorni.

I lavoratori reclamano soprattutto per la mancanza di risorse stanziate per lavorare in sicurezza, ma anche per la stabilizzazione di tutti i precari e i mancati rinnovi di contratto.

Il 9 dicembre, perciò, ci sarà una nuova mobilitazione a livello nazionale. I dipendenti salteranno il proprio turno di lavoro, assicurando soltanto i servizi di prima necessità e comunque con una riduzione di orario.

Sciopero dipendenti pubblici, una decisione che non è piaciuta agli italiani

Se già il diritto allo sciopero è una materia che, di per se, genera contrasti, in questa situazione particolare la decisione ha fatto ancora più discutere.

Sono tantissimi infatti i lavoratori che a causa della pandemia hanno perso il posto oppure si ritrovano in difficoltà economiche.

I negozi in molte zone d’Italia sono chiusi, e quelli che sono aperti fanno fatica ad andare avanti.

Logico quindi che questa presa di posizione dei dipendenti pubblici abbia fatto storcere il naso a molti cittadini.

In questo momento, sottolineano in tanti, il Governo ha altre priorità e tutto sommato i lavoratori delle pubbliche amministrazioni sono di certo più tutelati.

Inoltre la scelta della data del 9 dicembre viene vista come un prolungamento del ponte dell’8 dicembre.

Da dipendente pubblico non condivido lo #Sciopero proclamato per il 9 dicembre. È inopportuno e ulteriormente divisivo. I sindacati sono scollegati dalla realtà come i politici. Non è il momento della rivendicazione ma della conciliazione e del mutualismo. — Alex👑diRoma 🇮🇹 (@AlexReDiRoma1) November 18, 2020

#Sciopero dipendenti #PA. Gli statali,tifosi del #lockdown,da mesi in smartworking,il #9dicembre scioperano durante la #pandemia con milioni di #lavoratori bloccati, #aziende in crisi e rischio serio di #povertà. lo sciopero dei lavoratori più garantiti e tutelati è Vergognoso! — Stefania (@stefycascu) November 18, 2020

Non amo generalizzare ma. Era proprio questo il momento? #Sciopero — Bianca (@BiancaTonelloA) November 18, 2020