Lazio, giallo Immobile: perché è sparito e non gioca più

Nella Lazio c’è un caso Immobile: l’attaccante è sparito dai radar dallo scorso 7 novembre. Si tratta di una presunta positività al Covid, mai confermata ufficialmente. Oggi il giocatore doveva fare le visite di idoneità per tornare a giocare, ma queste sono state improvvisamente annullate

I tifosi della Lazio (e non solo) si chiedono che fine ha fatto Ciro Immobile. L’attaccante è scomparso (calcisticamente parlando) dallo scorso 7 novembre. Oggi sembrava pronto al rientro: erano previste le visite di idoneità sportiva, richieste dopo il lungo stop. Ma queste sono state improvvisamente annullate. Al momento non è stato detto il motivo. Quello di Immobile è un vero e proprio giallo: il calciatore ha sospeso l’attività sportiva (anche quella con la nazionale italiana) per un presunto caso di positività al Covid. Ma su questo non c’è stato alcuna conferma ufficiale, né la Lazio ha fatto chiarezza sulle condizioni del giocatore. Esiti negativi ai tamponi messi in dubbio dall’inchiesta, e comunque il calciatore è rimasto fermo. Il club di Lotito si è sentito parte lesa e ha chiesto chiarezza: ma intanto Immobile e in parte anche altri calciatori, come Lucas Leiva e Luis Alberto, si sono dovuti fermare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)

Lazio, giallo Immobile: che fine ha fatto?

Un mistero che si mescola all’inchiesta su presunti tamponi “taroccati”, che riguarda proprio il club biancoceleste. Di fatto, dopo 11 giorni di mistero nessuno sa se Immobile è stato realmente positivo o meno. Da capire, adesso, il motivo di questo stop alle visite di idoneità. L’attaccante della Lazio non gioca proprio dallo scorso 7 novembre, in occasione della partita contro il Torino, nella quale ha anche segnato. Successivamente, il giocatore non si è più allenato (presumibilmente per la positività al virus) e ha saltato la partita contro la Juventus (pareggiata 1-1) e i tre impegni della nazionale italiana. La sosta gli ha evitato di saltare altre partite con la Lazio, ma ora la partita di sabato a Crotone è fortemente a rischio. E i tifosi biancocelesti sono ancora in attesa di capire come mai Immobile è scomparso dai radar.

