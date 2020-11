Max Giusti si scusa per l’imitazione di Lotito. Le reazioni dei tifosi

Arrivano le scuse di Max Giusti per l’imitazione di Lotito: “Non volevo offendere nessuno”. Ma i tifosi non l’hanno presa bene

Una presa in giro di troppo, che non è andata giù a qualcuno. Max Giusti alla fine ha dovuto chiedere scusa per l’ultima imitazione del presidente della Lazio Claudio Lotito.

Il celebre comico romano, che più di una volta si era calato nei panni dell’imprenditore a capo della squadra capitolina, aveva deciso di tornare ad imitarlo in occasione della presentazione del nuovo aereo della Lazio.

Ispirato da alcune immagini reperibili in rete che raffigurano Lotito nella cabina di pilotaggio, Giusti ha preso la palla al balzo e ha messo in scena una parodia tutta da ridere.

Il video è diventato subito virale ed ha fatto il giro del mondo in poche ore. C’è stato però un riferimento alla vicenda tamponi che ha infastidito sia la società che i tifosi biancocelesti.

Max Giusti, la frase sui tamponi che ha creato malumori

“Annamo a Avellino a fà i tamponi“, dice l’imitatore in una parte della sua imitazione. Chiaro appunto il riferimento al caos mediatico che ha coinvolto in queste settimane la Lazio, con le indagini della procura federale ed Immobile che non sa ancora se potrà giocare la prossima partita.

Molti tifosi biancocelesti non hanno gradito e lo hanno fatto presente, anche vista la nota fede romanista di Max.

Il comico dunque ha provato a spiegarsi e a chiedere scusa: “Se qualcuno si è sentito offeso, mi dispiace e gli chiedo scusa – ha dichiarato a Radiosei – e lo faccio in un posto che è il cuore della tifoseria laziale. Non immaginavo che questo video facesse il giro del mondo, ma è stato strumentalizzato… Sì forse non avrei dovuto far riferimento alla vicenda dei tamponi…“.

Max Giusti ha poi spiegato che tra lui e il presidente Lotito c’è simpatia ed amicizia, ed inoltre nonostante sia romanista l’attore pare non essere un anti-laziale.

Ad ogni modo, nonostante le scuse, la polemica continua a tenere banco sui social.

MI dispiace ma dissento. NESSUNO PERCULEGGIA LA LAZIO ne tanto meno il suo Presidente, chiunque esso sia, pure LOTITO. Basta a fa i buonisti….se questi poi so i fatti. — Renato (@Renato49781300) November 16, 2020

Max Giusti non mi ha mai fatto ridere, e continua a non farlo😑 — Aquilotta di sinistra (@Sinistrina) November 16, 2020