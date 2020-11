Previsioni meteo 18 novembre: ancora piogge, ma torna la stabilità

Le previsioni meteo per mercoledì 18 novembre annunciano una progressiva fine del maltempo. Piogge in attenuazione e schiarite che cominceranno a fare capolino a parte dalle ore pomeridiane

La pioggia, anche intensa, di questi ultimi due giorni dovrebbe finalmente cominciare a dare tregua nella giornata di domani, mercoledì 18 novembre. Le previsioni meteo annunciano le ultime fasi delle forti perturbazioni di queste ultime ore, con altri piovaschi e temporali, in particolar modo nelle regioni più meridionali. Progressivamente, però, arriverà finalmente il sole, a partire dalle regioni settentrionali. L’alta pressione si farà strada man mano in tutto il paese, fino a sfociare quasi del tutto nella giornata di giovedì, dove si prevede un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso.

Previsioni meteo 18 novembre, ancora nuvole al Sud

Si tratterà, tuttavia, soltanto di una tregua, perché venerdì sono di nuovo annunciate piogge e perturbazioni, che ptrebbero durare per tutto il fine settimana. Anche le temperature proseguiranno nella loro discesa, in particolare nelle zone del meridione e più specificatamente nel fine settimana. Le previsioni per domani, mercoledì 18 novembre, parlano di un cielo ancora prevalentemente nuvoloso al sud. In Calabria ci potranno essere temporali, così come in Sicilia nella parte orientale. Nel resto del paese cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Le temperature massime saranno stazionarie e comunque ancora al di sopra delle medie. Venti moderati, mari mossi al Sud, poco mossi nel centro e nel nord Italia.

