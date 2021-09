Asia Nuccetelli è ritornata? A soli 25 anni la showgirl ha fatto delle incredibili esperienze, ma a quanto pare non sono bastate perché ha cambiato tutto.

Asia Nuccetelli è un’ex gieffina dell’edizione del programma che risale al 2016 ancora condotta da Ilary Blasi con al fianco l’allora co-presentatore Alfonso Signorini. Ai tempi è riuscita a far parlare di sé per l’acceso litigio in diretta tv con l’influencer Giulia De Lellis. Ad oggi queste sono cose del passato, ma a ridosso di ciò, è impensabile il cambiamento della Nuccetelli.

Asia Nuccetelli è stata una concorrente del Grande Fratello Vip dell’edizione del 2016, una delle prime. Infatti, alla conduzione non c’era Alfonso Signorini, o meglio c’era ma nelle vesti di fidato compagno di Ilary Blasi, la quale poi è passata alla conduzione di altri format di successo su Canale 5.

La showgirl come anticipato è famosa per il litigio con Giulia De Lellis, per via dell’ormai ex fidanzato Andrea Damate. Il motivo? La maglietta rubata dalla Nuccetelli ha fatto impazzire la De Lellis! Diciamo che i due ex gieffini erano due amici molto affiatati, e a Giulietta questo non andava giù, così ha trovato la scusa per litigare.

La bella showgirl però non ha mai avuto bisogno di escamotage per apparire. Infatti, è figlia di un altro personaggio famoso, Antonella Mosetti, con la quale ha partecipato alla trasmissione. Dopo essersi lasciata andare ad uno sfogo drastico, Asia fa ancora parlare di sé, perché c’è dell’altro.

Adesso nulla è come prima, anzi il cambiamento è incredibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Razzismo al Grande Fratello Vip, pubblico indignato: “Fai schifo negr* di merd*!”

Asia Nuccetelli il cambiamento inaspettato

Il Grande Fratello Vip regala grandi emozioni. Al momento, è in corso la sesta edizione del programma, infatti non mancano colpi di scena. Un rivelazione bomba è quella del gieffino che afferma che lui e un’altra concorrente erano molto intimi. Ha definito il loro rapporto di tromb*amici! Anche Asia da ex concorrente ne regala uno, che sia un colpo di scena o una botta di testa senza alcuna ragione? Scopriamolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Imbarazzo al Grande Fratello, Sophie Codegoni lo fa in diretta

Asia dice addio al mondo della tv. E immune al fascino dello spettacolo televisivo oppure cos’altro? Il reale motivo lo rivela proprio la mamma Antonella in un’intervista rilasciata al settimanale Vero. La figlia non vuole far parte dello showbiz televisivo, infatti è evidente la sua scomparsa dalle scene dopo la partecipazione al GF Vip e qualche comparsata da Barbara D’Urso. Non si tratta di un colpo di testa, ma di una scelta presa con cognizione di causa.

Il reality è senza dubbio un’esperienza da fare a 20 anni, ma per il suo futuro vuole altro. Vuole gareggiare nelle competizioni con i suoi cavalli! Una passione nata quando da piccina a soli tre anni è entrata in un maneggio ed è rimasta incantata dai pony. Da allora la passione non è finita, anzi è aumentata.

Lontana dallo stress della visibilità e le pressioni tv, si gode i suoi amati animali.