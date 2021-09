Grande Fratello Vip, confessione bollente: la mamma della gieffina sbotta

Al Grande Fratello Vip 2021 è tempo di confessioni bollenti, ma la mamma della gieffina non ha affatto reagito bene.

Al Grande Fratello Vip, nonostante il programma sia iniziato da una settimana esatta, sta succedendo davvero di tutto. Gianmaria Antinolfi, noto al pubblico del piccolo schermo per aver avuto una relazione con Belen Rodriguez, si è lasciato andare ad una confessione bollente ed anche di pessimo gusto.

Le sue parole hanno in un primo momento indignato il popolo della rete, ma non solo perchè a loro si è aggiunta anche la mamma di Sophie Codegoni. In quanto protagonista di questa confessione del tutto inaspettata è proprio sua figlia, ma che cosa ha rivelato il concorrente di Alfonso Signorini da far perdere le staffe non solo al pubblico del piccolo schermo ma anche ai parenti delle persone da lui citate?

Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip fa infuriare la mamma di Sophie Codegoni

Gianmaria Antinolfi si è lasciato andare a qualche confessione di troppo con Alex Belli in giardino, convinto, non si sa per quale motivo, che nessuno a parte il suo compagno di viaggio stesse ascoltando le sue parole. Peccato che a guardarlo ci fosse l’Italia intera che non ha reagito affatto bene.

L’ex di Belen Rodriguez ha rivelato che i suoi amici gli hanno suggerito di crearsi una relazione, per dirla alla buona, all’interno della casa del GF Vip in modo tale da ricevere una maggiore attenzione mediatica. Lui si è detto disposto a farlo non solo a loro, ma anche agli autori però vorrebbe qualcuna con cui mettere in atto tutto. Tanto che si lascerebbe andare anche a rapporti fisici e, sempre i suoi amici, gli avrebbero suggerito di provare ad avere una certa intimità con Sophie Codegoni.

“Per me sarebbe fantastico essere completamente libero e trovare una qui dentro” ha raccontato Gianmaria ad Alex Belli. “Sai come passerei le giornate? Ah sul divano. Io qua dentro chia***ei sicuro, cioè non mi farei proprio i problemi. Io andrei tranquillamente sotto le coperte” ha poi proseguito. “Tutti i miei amici mi hanno detto: ‘Chi***ti a Sophie’“ ha poi concluso.

Le sue parole hanno indignato gli utenti della rete e non solo. Tant’è che la mamma dell’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio e di rispondere in prima persona alle parole di Gianmaria al GF Vip.

“Ma cosa siamo diventate?? Una merce di scambio per il successo? Ma tu razza di bruttone del Neolitico, pensi di essere in un night club al Vomero?” ha sbottato la mamma di Sophie Codegoni. “Sei in un programma con le telecamere e dalle stesse telecamere spero tu sappia chiedere scusa. A me ma soprattutto a mia figlia” ha poi concluso.

Qualcosa ci suggerisce che questa sera, con la messa in onda del nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip, ne vedremo delle belle.