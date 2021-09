Maria ed Enzo Paolo Turchi sono la figlia e il marito di Carmen Russo, concorrenti del Grande Fratello Vip 2021: e struggenti parole di lei.

Enzo Paolo Turchi e Maria sono le persone più importanti della vita di Carmen Russo, concorrente del Grande Fratello Vip 2021 che, nei primi giorni di permanenza nella casa, si è lasciata andare a dichiarazioni toccanti nei confronti della sua bambina, nata nel 2013 quando lei aveva 53 anni.

Quello di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo per la piccola Maria che oggi ha otto anni ed è allegra, energica e vivace esattamente come i genitori, è un amore incondizionato. Nella casa, Carmen ha parlato della sua bambina non trattenendo le lacrime.

Maria ed Enzo Paolo Turchi: i grandi amori di Carmen Russo

Sono passati pochi giorni dall’inizio dell’avventura di Carmen Russo nella casa del Grande Fratello Vip 2021 ma la nostalgia per la figlia Maria e il marito Enzo Paolo Turchi che ha sposato nel 1987 comincia a farsi sentire.

“Voglio che Maria, quando non ci sarò, deve essere stupenda, deve sapersela cavare, sempre…”, ha detto Carmen tra le lacrime e ricevendo la consolazione di Clarissa Hailè Selassiè. “Sei come mia mamma, lo sai?”, ha aggiunto la ragazza.

Con Katia Ricciarelli, invece, Carmen ha parlato del suo rapporto con Katia Ricciarelli. «Litighiamo spesso, normalmente. Ma mai litigate di chissà che, roba di 10 minuti che rientrano nella quotidianità. (…) Lui ogni tanto fa la valigia e se ne va, ma poi torna con la scusa che ha dimenticato il documento. Poi mi chiede di cercarlo assieme a lui. Alla fine mi prende e ci abbracciamo», ha raccontato Carmen.

Carmen, inoltre, ha svelato che, in alcune occasioni, si è anche nascosta per verificare le sue reazioni dopo una discussione: «Mi nascondevo sotto la macchina per controllare i passi che faceva. Poi avevo lì le chiavi e se lui partiva con l’altra macchina io lo seguivo, per vedere dove andava. Una volta l’ho tamponato», ha rivelato la Russo.