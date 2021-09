Damiano e Victoria dei Maneskin infiammano il web: foto senza veli

Damiano e Victoria dei Maneskin infiammano il web: il frontman e la bassista della band pubblicano foto senza veli.

Damiano e Victoria dei Maneskin infiammano il web pubblicando foto in cui si mostrano in tutta la loro bellezza. A regalare per prima lo scatto bollente ai fans è stata Victoria che ha mandato in tilt i fan che hanno risposto con tantissimi like e commenti tra i quali spiccano anche quelli di Damiano che, dopo aver fatto un complimento all’amica, ha annunciato che avrebbe pubblicato una foto simile.

Detto fatto. Damiano ha così regalato tre foto in cui è totalmente senza veli con le parti intime coperte da un pallone da basket.

Damiano e Victoria dei Maneskin, foto senza veli: lei coperta da un estintore, lui da un pallone da basket

Dopo aver condiviso tra le storie di Instagram del profilo ufficiale dei Maneskin una foto scattata durante una sessione di prove, Victoria e Damiano sono tornati a postare sui rispettivi profili Instagram infiammanto letteralmente i social.

La foto di Victoria che ha infiammato i social è quella che vedete qui in alto. Nello scatto, la bassista dei Maneskin indossa un pantalone, ma nessuna maglia. Il seno, infatti, è coperto da un estintore che tiene tra le braccia Victoria. “Abbella”, ha commentato Damiano che, poi, ispirato dalla foto dell’amica, ha aggiunto – “Aspè, ora la metto anch’io”.

LEGGI ANCHE—>Damiano e Victoria dei Maneskin: con una foto fanno impazzire i fan

Detto fatto. Passano pochi secondi e sul profilo Instagram di Damiano spunta la foto in cui è senza veli con un pallone da basket a coprirgli le parti intime.

LEGGI ANCHE—>Maneskin, Damiano salva la vita a Victoria davanti a tutti. Tragedia sfiorata – IL VIDEO

Migliaia i like e i commenti per Damiano e Victoria dei Maneskin che, con due foto, hanno scatenato l’entusiasmo dei fan, sempre più innamorati della bassista e del frontman della band romana, legati da un’amicizia profonda.