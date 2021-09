Damiano e Victoria dei Maneskin: con una foto fanno impazzire i fan

Damiano e Victoria dei Maneskin, con una foto scattata in un luogo particolare, fanno impazzire tutti i fan. Ecco perchè.

Damiano David e Victoria De Angelis dei Maneskin, sulla pagina Instagram della band ufficiale, pubblicano una foto tra le storie e fanno impazzire i fan. In pochissimi mesi, i Maneskin hanno conquistato le vette di tutte le classifiche mondiali.

Dopo un’estate trascorsa in giro per l’Europa per i primi live dopo la vittoria dell’Eurovision, Damiano David e Victoria De Angelis che, insieme a Ethan e Thomas non sono molto presenti sui social quando si concedono qualche giorno di relax, nelle scorse ore, hanno fatto un regalo ai milioni di fan che sono sempre più innamorati della band romana.

Damiano e Victoria: il ritorno alle prove scatena i fan

Tempo di prove per Damiano David e Victoria De Angelis che hanno condiviso una foto tra le storie del profilo Instagram dei Maneskin scattata durante un momento di pausa delle prove come potete vedere qui in basso.

Pur non essendosi mostrati, è facile immaginare la presenza anche di Ethan e Thomas. I Maneskin, tuttavia, non hanno svelato il motivo che li ha riportati in sala prove, ma probabilmente, le prove sono per il grande evento a cui parteciperanno sabato 25 settembre quando saliranno sul palco del Global Citizen Live di Londra.

La foto di Victoria e Damiano ha scatenato l’entusiasmo dei fan, letteralmente innamorati del rapporto speciale che hanno il frontman e la bassista dei Maneskin. I due sono molto amici e il loro legame è davvero unico come hanno sottolineato più spesso entrambi.

“Non siamo mai stati insieme, ma è vero che abbiamo un rapporto molto intimo, siamo più che fratelli, più che amici, più che ogni cosa. Ci vogliamo bene”, ha spiegato Victoria in un’intervista rilasciata a Cosmopolitan nel 2019.