Grande Fratello Vip, il pubblico non perdona: bufera per l’ultima decisione

Il pubblico dichiara guerra al Grande Fratello Vip: le ultime dichiarazioni di Alfonso Signorini scatenano la bufera.

Le ultime dichiarazioni di Alfonso Signorini non sono piaicute al pubblico del Grande Fratello Vip. Tutto è accaduto al termine della seconda puntata quando Signorini ha affrontato le polemiche che alcune affermazioni di Katia Ricciarelli hanno scatenato.

La cantante, infatti, durante i primi giorni di permanenza nella casa ha fatto alcune affermazioni infelici che hanno spinto il popolo del web a chiedere un provvedimento disciplinare nei confronti della Ricciarelli. Provvedimento che non è arrivato per un motivo che Alfonso Signorini ha spiegato in diretta.

Grande Fratello Vip 2021, Signorini contro il pubblico: è polemica

Alfonso Signorini e gli autori hanno scelto di cambiare il regolamento. Non ci saranno squalifiche previste dal regolamento se non per bestemmia. Tutti gli altri scivolini saranno valutati in vase alle intenzioni.

“Quest’anno Grande Fratello ha pensato di adottare un atteggiamento meno “bacchettone”. Ne abbiamo le tasche piene di non poter aprire bocca. Siamo consapevoli che i social e il pubblico siano molto sensibili a certi temi , ma a tratti questa situazione rischia di diventare surreale. Saremo comunque rigidi a chi usa espressioni contro le donne, verso le bestemmie, verso le discriminazioni sessuali, ma non se la cosa non ha carattere offensivo ed è solo una caduta di gusto. Ci siamo un po’ stancati”, sono state le parole di Signorini.

Le parole di Alfonso Signorini e il nuovo provvedimento del reality hanno scatenato la dura reazione del pubblico. In tutte le edizioni del Grande Fratello Vip, proprio sui social, spuntavano i video dei vari scivoloni dei concorrenti portando, poi, gli autori ad adottare determinati provvedimenti disciplinari. La scelta di Signorini e della sua squadra sarà quella vincente per il successo del reality?