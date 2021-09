Gemma Galgani asfaltata: nessuno l’aveva mai trattata così!

Super litigio a Uomini e Donne, nella categoria “over”. Lite con Gemma Galgani durante la trasmissione. “Sei maleducata e cattiva”

Impressionante lite a “Uomini e Donne”, dove nella sezione “over” c’è stato un durissimo scontro in studio. Protagonista, manco a dirlo, Gemma Galgani, che ha affrontato l’ennesimo litigio condito da parole forti e decibel di voce altissimi.

A tentare di moderare il tutto con la sua serafica calma è Maria De Filippi, l’unica (o quasi) che riesce a mantenere un tono pacato durante queste accese discussioni. A un certo punto la conduttrice ha mostrato un filmato con lo sfogo di Gemma nei confronti di un’altra Dama. “Credo che reciti un copione”, ha detto senza girarci intorno la torinese. In sostanza, la Galgani dava ragione a Biagio in merito a un retroscena della passata stagione.

La “vittima” dell’attacco di Gemma è Isabella, che tuttavia non ha resistito ed è partita immediatamente la replica. Parole piuttosto dure per Gemma: “Avrebbe dovuto prendere una posizione netta sulla questione, perché Biagio non ha un passato impeccabile. Le discussioni con Maria, Angela e Sabrina sono tutte finite con dei litigi. Io con Biagio non ho più nulla da dividere. La cosa che mi dispiace di più è che Gemma abbia più volte ripetuto di essere uscita più volte con Biagio senza che sia accaduto nulla. Biagio è uscito con te solo perchè sei un personaggio“, ha concluso Isabella Ricci.

Uomini e Donne: furioso litigio con protagonista Isabella

Ovviamente Gemma non aspettava altro per scatenare la sua furia, interompendo Isabella di continuo: “Sei una maleducata perché continui ad interrompermi. Fammi completare e poi ribatti”, ha detto Isabella. Poi la richiesta a Gemma su cosa intenda dire quando cita una pagina Instagram sponsorizzata.

“Vai a caccia di followers”, liquida frettolosamente Gemma. “Ho pagato la mia sponsorizzazione – ribatte Isabella – dimmi che problemi hai con me”. “Sei finta”, risponde furiosa Gemma. “Sei una persona maleducata, scortese e pure un filino cattiva”, sbotta poi Isabella che incassa gli eloquenti applausi di Tina Cipollari che, a questo punto, si schiera dalla sua parte. “Non ti permettere mai più di dire cose inesatte su me”, conclude Isabella tra le urla generali.

