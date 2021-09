Grande Fratello Vip: il gesto estremo di Jo Squillo in diretta

Al Grande Fratello Vip non è passato inosservato il gesto estremo di Jo Squillo durante la diretta di questa sera con Alfonso Signorini.

Questa sera il Grande Fratello Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento. Oltre alle dinamiche presentate da Alfonso Signorini, però, c’è stato un gesto che non è passato inosservato durante il corso della diretta.

Protagonista della scena è stata Jo Squillo che, nonostante sia entrata a far parte del cast qualche giorno dopo rispetto alla maggior parte dei suoi compagni di viaggio, ha saputo attirare senza alcun dubbio tutta l’attenzione su di lei. Ma il suo gesto non è stato qualcosa di eccentrico e fine a stesso soltanto per avere un po’ di visibilità in più durante il corso della diretta.

Jo Squillo ha lanciato un importante messaggio al Grande Fratello Vip, portando nella casa più spiata d’Italia il suo animo più ribelle ad anticonformista.

Jo Squillo: l’omaggio delle donne afgane al Grande Fratello Vip

Jo Squillo, a differenza dei suoi compagni di viaggio che hanno scelto di sfoggiare i loro abiti migliori, ha scelto di mettere da parte quella parte più chic e alla modella della sua personalità, per dare un importante messaggio a tutto il pubblico del piccolo schermo che questa sera ha scelto di seguire la diretta del GF Vip.

Jo Squillo ha indossato il burqa al GF Vip, ricordando al pubblico del piccolo schermo che nonostante questa sia una serata dedicata all’intrattenimento, voleva ricordare tutte quelle donne afgane che mai come in questo preciso momento storico stanno lottando non solo per la loro vita ma anche per i loro diritti.

Un messaggio forte e chiaro, che è stato accolto da gran gioia da Alfonso Signorini che non ha potuto fare a meno di apprezzare il gesto di Jo Squillo al Grande Fratello Vip che ha approfittato della visibilità data per lanciare un segnale solidale.