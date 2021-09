Grande fratello Vip, Amedeo Goria esagera: Signorini lo gela così

Al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha gelato Amedeo Goria. Il giornalista ha esagerato durante il corso della diretta.

Questa sera non è mancato il consueto appuntamento con la prima diretta della settimana con il Grande Fratello Vip. Durante il corso della puntata, Alfonso Signorini ha ovviamente parlato con i suoi amati vipponi di quanto è accaduto durante il corso della settimana e non è mancato uno spazio dedicato ad Amedeo Goria.

L’ex marito di Maria Teresa Ruta sembrerebbe essersi invaghito della sua compagna di viaggio Ainett Stephens, tanto da averle fatto grattini ed allungato un po’ le mani. Un comportamento che all’ex Gatta Nera, con giusta ragione, non è proprio andato giù. Tant’è che ha deciso di mettere subito in chiaro le cose, rivelandogli che non ha alcuna intenzione di andare oltre all’amicizia.

Alfonso ha affrontato l’argomento con il sorriso, ma ad un certo punto non ci è di certo andato leggero, dicendo le cose come stanno. Tant’è che Alfonso Signorini ha gelato Amedeo Goria in diretta.

Alfonso Signorini blocca Amedeo Goria al Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini, durante il corso della diretta del GF Vip, ha ribadito che ama e apprezza quando Amedeo Goria indossa le vesti di seduttore, ma apprezza ancora di più se mette in atto il discorso che Ainett Stephens gli ha suggerito negli scorsi giorni. Ovvero quello di restare amici e niente di più.

“A me piace quando fai il seduttore, però poi basta” ha esordito il conduttore, facendo riferimento a quando avrebbe allungato le mani sulla sua compagna di viaggio. “Anche perché poi diventi invadente e non mi piace“ ha poi concluso, raccomandandosi che questa storia non si ripeta più durante i prossimi giorni a venire, visto che è una questione che ha infastidito e non poco gli utenti della rete, che chiedevano che il giornalista venisse squalificato dal programma.

Signorini ha rimproverato Amedeo Goria al GF Vip, mettendo subito in chiaro le cose con il giornalista e il suo rapporto con Ainett Stephens.