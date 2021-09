Che tu sia nella classifica dei segni più generosi dello zodiaco? No, non cedere il tuo posto agli altri: scopriamo subito le prime posizioni!

Di certo la maggior parte delle persone non può essere definita un vero e proprio Babbo Natale ma, fortunatamente, neanche come un Ebenezer Scrooge.

(E se non lo sai, Scrooge è il tirchio, avaro e decisamente cattivo protagonista di uno dei romanzi di Charles Dickens, diventato famoso nell’immaginario collettivo come il paradigma dell’avidità!).

Se non tutti possiamo essere, per l’appunto, dei santi o dei diavoli, questo non vuol dire che l’oroscopo non possa aiutarci a scoprire chi sono le persone più generose che ci circondano.

Come? Ma semplicemente grazie al loro segno zodiacale! Pronto a scoprire la classifica di oggi dell’oroscopo?

I segni più generosi dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Essere generosi è una bellissima qualità, qualcosa che poche persone hanno e di cui molti (anzi, troppi) si approfittano.

Ci sono persone capaci di essere generose con il proprio denaro ed altre generose del proprio tempo (elemento molto più prezioso). Ci sono persone generose con i propri sentimenti, con gli altri o con il proprio corpo.

Insomma: anche se non ti sembra di incontrarle spesso, le persone generose esistono e grazie a loro la vita è un poco meno amara.

Evviva! Adesso non devi far altro che individuarle, in modo da sapere se e dove sono questi fantomatici generosi.

Ovviamente, l’oroscopo non può far altro che darti una mano a riguardo (e per fortuna!).

Abbiamo deciso di stilare la classifica dei segni più generosi di tutto lo zodiaco: non sei curioso di scoprire quali siano le prime cinque posizioni!

Vediamo insieme chi si è classificato in alto in questa particolare lista ed anche se ci sei anche tu: dopotutto, hai sempre pensato di essere generoso, vero?

Pesci: quinto posto

C’è qualcuno di più generoso dei Pesci in amore? Se sì vorremmo veramente conoscerlo anche perché, sicuramente, si tratterebbe di una truffa.

Non esiste infatti nessuno più generoso dei Pesci quando si tratta di diffondere il proprio modo di fare o la propria visione del mondo.

Per i Pesci, infatti, staremmo tutti molto meglio se solo ci aiutassimo a vicenda: non si tratta neanche di un pensiero conscio ma semplicemente di un modo di fare intrinseco!

I Pesci sono abituati ad aiutare gli altri, a vedere la forza del gruppo o dell’unione al di sopra di quella del singolo.

Per loro non è assolutamente un problema dare una mano o essere generosi: potete sempre contare sui Pesci quando avrete bisogno veramente!

Sagittario: quarto posto

Anche se non ha un euro in tasca e, soprattutto, se le sue tasche sono bucate potete aspettarvi dal Sagittario tutto l’aiuto del mondo.

Visto poi che essere generosi non ha niente a che vedere con i soldi (o meglio, non ha solo a che vedere con i soldi), il Sagittario non si ferma di certo a prestare denaro!

La sua generosità si rivela sempre nelle situazioni di bisogno: poco importa quanto in difficoltà sia il Sagittario, non si tirerà di certo indietro quando si tratta di aiutare gli altri!

Per il Sagittario non c’è veramente onta più grande di trattenere qualcosa per avidità od avarizia o di non aiutare chi chiede o chi ha bisogno.

Si levano anche il pane dalla bocca per gli altri e possiamo dirlo senza paura di sbagliarci: i Sagittario non recriminano praticamente quasi mai!

Cancro: terzo posto

Potete chiedere al Cancro tutto (o quasi) e non riceverete mai un rifiuto: non si tratta tanto del fatto che il Cancro è arrendevole ma proprio del fatto che è uno dei segni più generosi dello zodiaco!

Che si tratti del suo tempo o delle sue finanze, il Cancro non fa decisamente l’avaro quando si tratta di aiutare gli altri.

Con loro, effettivamente, conoscerete una generosità quasi senza fine. Eh sì, perché c’è un quasi. Il momento che il Cancro si sente sfruttato, che capisce che lo state prendendo in giro o che, semplicemente, ve

Leone: secondo posto

Per quanto i nati sotto il segno del Leone siano persone decisamente generose umanamente parlando, il motivo per cui si trovano al secondo posto della nostra classifica è decisamente prosaico.

Il Leone è generoso con la sua amicizia e con la sua lealtà ma il vero campo dove è il più generoso di tutti è uno soltanto.

Il denaro! Per il Leone i soldi, poco importa quanti ne abbia nel conto in banca, sono uno strumento per aiutare gli altri.

Ecco, quindi, che se anche il Leone non ha un euro nelle tasche, potete star certi che lo vedrete fare beneficienza oppure prestare i suoi ultimi soldi ad un amico.

Ancora di più, poi, se il Leone si trova in una buona posizione economica, sappiate che non si farà problemi a prestarvi denaro che non vorrà riavere indietro.

Per loro aiutare concretamente gli altri è cento volte meglio che cercare di dare un consiglio: i Leone sono persone decisamente generose!

Acquario: primo posto nella classifica dei segni più generosi dello zodiaco

Se non avete mai conosciuto un Acquario, allora forse non avete mai conosciuto la vera generosità.

Chi è nato sotto questo segno, infatti, è sinceramente una delle persone più gentili e generose sulla faccia della Terra!

(Ok, forse abbiamo esagerato ma di certo la Terra è l’unico pianeta su cui ci troviamo tutti quanti).

L’Acquario è un segno che ha una sola missione nella vita: quella di essere d’aiuto agli altri. Per questo motivo, quindi, chi è nato sotto questo segno si spende molto nei confronti di chi ha bisogno (ed anche di chi non ha bisogno), senza remore e senza riguardo verso sé stesso!

Chi conosce un Acquario, infatti, sa che può chiamarlo a qualsiasi ora del giorno o della notte e che da lui riceverà solo affetto e comprensione!

Gli Acquario ci sono sempre per gli altri: che si tratti di dare un supporto economico quando possono (non lo negano a nessuno), di regalare il proprio tempo o di fare qualcosa in più per gli altri, loro ci sono sempre.

A volte possono risultare anche “troppo” generosi: vero è, però, che senza di loro tantissime persone non saprebbero proprio cosa fare!