Sossio Aruta e Ursula Bennardo, durissimo botta e risposta sui social: salta fuori la verità

Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno avuto un durissimo botta e risposta. La coppia di Uomini e Donne ha detto addio al loro sogno d’amore.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo avevano trovato l’amore negli studi Elios di Uomini e Donne. Il loro percorso all’interno del programma non è stato tutto rose e fiori, ma i due ne erano usciti più forti che mai. Tant’è che hanno messo su famiglia, dando alla luce la piccola Bianca.

Qualche giorno fa, però, l’ex cavaliere del Trono Over ha pubblicato uno strano post su Instagram. Un’immagine con la scritta Game Over, in cui annunciava non solo l’annullamento delle sue nozze con la dama, ma anche la fine della sua storia d’amore.

Un annuncio secco e del tutto inaspettato, che ha lasciato senza parole gli utenti della rete e Ursula stessa, che ha dichiarato che la rottura era avvenuta poco prima che lui vuotasse il tutto sui social.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati e la fine della loro relazione non è di certo avvenuta in maniera pacifica, in quanto è stato seguita da un botta e risposta social.

Ursula Bennardo smaschera Sossio Aruta: lui vuota il sacco dopo la rottura

Dopo l’annuncio di Sossio Aruta, Ursula ha ammesso di averlo trovato di cattivo gusto. Il gesto, in effetti, non è stato apprezzato nemmeno dagli utenti della rete che hanno trovato assurda la scritta Game Over per indicare la fine della loro importante storia d’amore che doveva trasformarsi in un matrimonio. Un’unione da cui è nata anche una bambina.

Per questo motivo Ursula Bennardo ha deciso di prendersi una pausa dai social per poi spiegare ai suoi fedeli sostenitori il perché di tale gesto, non mandandole di certo a dire al suo, ormai, ex compagno.

“Mi dispiace essere assente, ma purtroppo mi sono ritrovata in una situazione assurda“ ha esordito la dama sul suo profilo Instagram. “Non solo la rottura improvvisa della mia famiglia, ma in più a doverlo leggere sui social dopo poche ore quando ancora non l’avevo ovviamente metabolizzato mi sa neanche io ed ancora non sapevano nulla neanche due dei tre miei figli ” ha poi ammesso, confidando agli utenti della rete che i suoi figli hanno scoperto tutto sul profilo social di Sossio.

“Purtroppo la troppa istintività ed immaturità a volte lede e non solo la propria vita, immagine e dignità ma anche quella degli altri” ha poi concluso. “Tutto sommato stiamo bene. Al più presto sarò con voi più forte e grintosa“ ha aggiunto.

Dopo lo sfogo di Ursula Bennardo, Sossio Aruta ha pubblicato il video che trovate poco più in alto in cui si scusa per la poca sensibilità dimostrata nelle scorse ore ed ammette di aver sbagliato. “Dopo di tutto sono umano anche io” si è giustificato, affermando di aver confidato tutto subito sui social in quanto essendo un personaggio pubblico la verità prima o poi sarebbe saltata fuori, ma spera che lui e Ursula possano trovare un nuovo punto di incontro.