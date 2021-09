Adriana Volpe a cuore aperto: struggente confessione sull’ex marito

Adriana Volpe si è lasciata andare ad una confessione a cuore aperto sulla fine del suo matrimonio con Roberto Parli.

Adriana Volpe, prima dell’esperienza come opinionista durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, aveva annunciato la fine del suo matrimonio con Roberto Parli.

Dal loro amore è nata la loro piccola Giselle, ma purtroppo non c’è stato il finale che entrambi speravano. Dopo la fine della sua esperienza al reality show di canale 5, in veste di concorrente, è iniziata la crisi tra loro e durante il corso di quest’estate, ormai terminata, lui si è lasciato andare anche a pesanti dichiarazioni nei confronti di lei, accusandola pubblicamente di averlo tradito davanti a sua figlia.

Adriana Volpe ha rotto il silenzio a Verissimo, nella puntata in onda domani, sulla fine del suo matrimonio, rivelando che purtroppo le loro vite stavano andando in due direzioni diverse e che non c’è stato alcun tradimento da parte sua. In quanto l’uomo indicato da Roberto Parli come il suo amante, sarebbe un suo caro amico e poco interessato al genere femminile.

Anticipazioni Verissimo: Adriana Volpe rompe il silenzio sul suo ex marito

Adriana Volpe, negli studi Silvia Toffanin, ha deciso di rompere il silenzio sulla fine del suo matrimonio con Roberto Parli.

La conduttrice, oltre a rivelare il perché hanno deciso di prendere due strade diverse, ha anche lanciato un importante appello ai media. In quanto a soffrire della loro separazione è anche la loro piccola Giselle, la bambina nata dal loro matrimonio.

“Quando abbiamo deciso di separaci, per me era importante tutelare la bambina“ ha esordito l’opinionista di Alfonso Signorini. “Quando si dà spazio a una dichiarazione bisognerebbe sempre verificare in che condizioni è la persona che in quel momento la rilascia” ha subito chiarito.

“Il mio ex marito ha detto delle cose gravi, ha avuto una condotta inaccettabile pensando che c’è una minore di mezzo” ha poi osservato. “Prima di scrivere mettetevi una mano sul cuore e verificate bene. Lui è una persona fragile che ha dei problemi, va protetto e rispettato” ha poi concluso, sperando di aver chiarito una volta e per tutta l’intera vicenda che l’ha vista protagonista durante il corso di questi mesi.

Adriana Volpe a Verissimo ha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio, raccontando al pubblico del piccolo schermo cos’è realmente successo tra lei e il suo ex marito Roberto Parli, che non sta affrontando un momento facile dopo la scomparsa di suo padre, avvenuta quando la conduttrice era nella casa più spiata d’Italia.