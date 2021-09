Ballando con le stelle, durissimo attacco per la star di Milly Carlucci

Polemiche a non finire per la protagonista di Ballando con le stelle che è stata attaccata ripetutamente sui social e ha sbottato

La nuova edizione di Ballando con le stelle è pronta a partire tra pochissime settimane ma durante il periodo estivo, e forse mai come quest’anno, si è parlato tantissimo della trasmissione, delle sue novità e anche degli addii polemici da parte di alcuni dei protagonisti più amati.

Tra questi c’è anche Veera Kinnunen che, insieme alla sua collega Ornella Boccafoschi, non parteciperà all’edizione di quest’anno dello show della Rai. Il motivo è presto svelato: entrambe sono in dolce attesa e di conseguenza sarebbe stato impossibile salire sul palcoscenico.

La gravidanza normalmente porta con se tanti bei momenti e soprattutto molti commenti teneri da parte dei fan sui social. La ballerina svedese, invece, è sotto attacco.

Veera Kinnunen sbotta sui social: la presa di posizione della star di Ballando con le stelle

Veera in queste ultime settimane ha ricevuto parecchie critiche per come sta gestendo questa fase delicata ed importante della sua vita. Ad un certo punto però ha voluto denunciare questa problematica che evidentemente le ha dato molto fastidio.

“Il mio inbox è pieno di opinioni su ogni cosa che faccio o non faccio. Non mi era mai successo. Ma evidentemente la gravidanza altrui fa uscire fuori il medico in voi“, ha scritto la ballerina su Instagram, spiegando che ultimamente le persone non fanno che mettere bocca sulle sue decisioni.

Che si tratta di come lei sta gestendo la gravidanza, o se è giusto che lavori o meno, o addirittura sul vaccino, c’è sempre qualcuno pronto a criticarla. Vera ha fatto notare ai suoi haters che la loro opinione non è affatto gradita: “Vogliamo capire che ogni genitore fa il meglio che può e che crede? E soprattutto se non ho chiesto la tua opinione, non è gradita”.

Uno sfogo in prima linea per la svedese che si appresta a diventare finalmente mamma: dopo la fine della sua storia con Stefano Oradei adesso è felice accanto a Salvatore Mingoia ed i due presto diventeranno genitori.