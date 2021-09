Sabrina Ferilli stravolge sé stessa e sconvolge la scena con la sua bellezza! Ritorno per l’attrice che prima di andare in tv decide di cambiare tutto.

Sabrina Ferilli è un nome che è impossibile non conoscere, perché è l’attrice romana doc per eccellenza! Talentuosa e di fascino è pronta per tornare sul piccolo schermo ad intrattenere, ma con una versione di sé del tutto inedita.

Sabrina Ferilli entra in scena dal portone delle eccellenze! Donna dal carattere forte non si lascia abbattere dai cambiamenti, anzi è lei stessa a metterli in atto. Il mese di settembre è portatore di novità e rivoluzioni, infatti certi vip e personaggi dello spettacolo colgono al volo le opportunità in arrivo.

Sabrina è una professionista, è un’Attrice con la A maiuscola. Anche la star però come tutte le persone, ha affrontato delle difficoltò importanti. Infatti, ha condiviso una confessione molto profonda riguardo alla sua depressione, sconvolgendo non poco i telespettatori che sono i suoi maggiori sostenitori perché l’hanno sempre apprezzata nei ruoli da lei interpretati.

La stella del mondo dello spettacolo italiano però non smette di stare al centro dell’attenzione, il cambiamento è a portata di mano!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sabrina Ferilli, in uscita la trama della nuova fiction dell’attrice, un successo imperdibile!

Sabrina Ferilli è pronta per tornare in tv

Canale 5 accoglie i programmi più seguiti dal pubblico a casa, ed è proprio Tu sì que vales ad essere una delle punte di diamante. In seguito alla triste e intima dichiarazione sulla maternità mancata, la Ferilli torna più forte e carica di prima con un look inedito e che la prepara alla nuova avventura al fianco di Maria De Filippi, ecco lo scatto sul profilo Instagram ufficiale:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sabrina Ferilli, “la vita umana prima di tutto”, queste sono le parole toccanti dell’attrice che vive la difficoltà

Sabrina Ferilli ha deciso di darci un taglio! Ennesima showgirl e personaggio del mondo dello spettacolo che fa un cambiamento drastico. Non è stata l’unica ad iniziare la stagione autunnale dando una spuntatina alla chioma che l’ha sempre accompagnata negli sceneggiati e rappresentazioni cinematografiche.

Chi l’avrebbe mai detto? Più fresca e giovanile sembra un’altra persona, soprattutto felice e ricca di buoni propositi!