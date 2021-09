Finalmente torna alla Rai! Si tratta proprio di lui

La Rai, per questo autunno, è in vena di cambiamento. Ci aspetta una stagione ricca di miglioramenti al fine di far diventare il canale televisivo più giovanile e attivo.

Tra le tante notizie che sono circolate sul web, arriva quella dedicata ad un volto indiscusso della Rai di qualche anno fa.

Questo ormai uomo ha deciso di tornare alla casa che lo ha reso famoso in tutta la nazione ed è carico come una molla.

Vediamo chi torna alla Rai

Alessandro Cattelan torna alla Rai! Ecco di cosa si occuperà

Partito da giovanissimo come conduttore per MTV Italia, Alessandro Cattelan ha guadagnato gran parte della sua notorietà grazie alla Rai conducendo X Factor.

Il talent show nel 2011 si è spostato a Sky Italia e così ha fatto anche Alessandro.

Inoltre ha preso in mano anche un programma condotto e diretto totalmente da lui, intitolato E poi c’è Cattelan….

Con l’ultima edizione di XFactor ha preso una decisione importante: lasciare Sky e tornare alle origini con la Rai.

La società ha proposto al bizzarro Cattelan di condurre un programma in solitario anche sui loro canali.

Si tratta di Da grande, format creato da lui per conoscere ospiti famosi in vesti inusuali e nella loro vita di tutti i giorni.

Il programma si svolgerà in due puntate e andrà in onda su Rai 1.

Alessandro vuole parlare dei temi che cambiano da quando si è bambini a quando si è grandi.

Il primo degli ospiti è un volto del cinema italiano, ma anche grande amico del conduttore.

Luca Argentero aprirà le danze al programma.

”Inizieremo con lui perché per me il punto di partenza è sempre quello d’intesa reciproca” racconta Cattelan rispetto alla scelta del primo ospite.

Spiega che Argentero è un suo amico e aggiunge: “Insieme cercheremo di capire come cambia la vita con l’arrivo di un figlio, essendo diventato padre da poco”.

Tra gli altri invitati al programma troviamo: Elodie, Carlo Conti, Paolo Bonolis, Il Volo, Serena Rossi e Antonella Clerici.

Anche per quest’ultima, l’ormai non più giovane Cattelan ha speso delle parole: “Lei auspicava un mio ritorno alla Rai”.

È proprio la ex conduttrice de La prova del cuoco che lo ha aiutato a crescere e gli ha dato consigli nelle sue prime esperienze televisive.

Cattelan ospiterà anche personaggi non famosi e vuole attraversare le varie fasi della crescita attuate nei cambiamenti attuali.

Soprattutto, dedicherà il suo tempo, nello studiare i giovani adulti nel 2021.

”Oltre a essere uno show in cui si balla, si canta, si ride, si fa qualche riflessione sul concetto di grande” conclude il presentatore.

Alessandro Cattelan è cresciuto, ma ha ancora quella vena artistica e vivace di un bambino.

La Rai è pronta a discommettere su di lui e siamo certi che non se ne pentirà.