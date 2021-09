Choc nel cinema: la sorella della diva italiana arrestata

Il mondo del cinema e dello spettacolo è stato sorpreso dalla notizia che la sorella della diva italiana è stata arrestata a Roma: il motivo

Notizia incredibile che ha lasciato di stucco il mondo del cinema e dello spettacolo italiano: la sorella della diva italiana è stata arrestata a Roma per possesso di droga. Fin qui, non una notizia particolarmente sconvolgente, non è ne la prima ne l’ultima volta che una star viene beccata in flagrante.

La cosa particolarmente grave di questa vicenda è che l’attrice è stata trovata in possesso di un litro di GBL, la cosiddetta droga dello stupro. I carabinieri erano sulle tracce di un pacco sospetto e sono risaliti fino al mittente, trovandosi di fronte niente di meno che Claudia Rivelli, la sorella di Ornella Muti.

La donna si è giustificata parlando di un equivoco: secondo quanto dichiarato dalla Rivelli, infatti, la GBL veniva utilizzata per fare le pulizie domestiche. Un’antica tradizione di famiglia, tramandata dalla nonna, ma che non ha comunque evitato l’arresto alla sorella della Muti.

Claudia Rivelli, la diva italiana arrestata per possesso di droga: lei si difende così

Claudia Rivelli è diventata famosa interpretando tantissimi fotoromanzi. Il suo personaggio più celebre è stato quello di Susan nella testata “Jacques Douglas”. Nel corso della sua carriera ha recitato anche in diversi spot pubblicitari.

Ora si ritrova invischiata in questa situazione decisamente intricata. Nonostante l’arresto, comunque, in attesa del processo, la Rivelli si trova a piede libero.

Secondo quanto spiegato dalla donna, la GBL veniva utilizzata per pulire l’argenteria. Non solo, Claudia aveva intenzione di spedirne una confezione a suo figlio Giovanni che abita a Londra: “La usa per pulire la macchina”, ha affermato l’attrice.

Il giudice, per ora, sembra orientato a credere a questa versione dei fatti, ma nei prossimi giorni verranno approfondite le indagini.