I Maneskin sono stati ospiti a Che tempo che fa diretto da Fabio Fazio. Si è discusso del caso droga e di come sono andati i festeggiamenti dell’ultima edizione dell’Eurovison

I Maneskin sono i neovincitori dell’ultima edizione dell’Eurovision; era da anni che l’Italia non vinceva, ma il loro talento è inconfondibile e a tutti scorre nel sangue un po’ di rock. Una performance pazzesca con il frontman Damiano che ha fatto da calamita per gli occhi durante tutto lo spettacolo.

Dopo aver scoperto di aver vinto, in conferenza stampa il cantante è stato accusato di aver fatto uso di cocaina nella Green Room poco prima di scoprire la classifica finale. Prontamente, Damiano ha detto che stava guardando a terra perché Thomas, il chitarrista, aveva appena rotto un bicchiere e lui voleva levare i cocci.

Durante la puntata di ieri sera di Che tempo che fa, il conduttore Fabio Fazio ha voluto parlare anche di questo argomento dicendo la sua su quanto è successo. Vediamo se Fabio Fazio crede ai vincitori e quali sono stati gli altri argomenti toccati in puntata

Fabio Fazio inorridito dalle accuse dei francesi sui Maneskin e afferma: “Cose da pazzi”

Ieri sera Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto ha intervistato i Maneskin, vincitori ufficiale dell’Eurovision. “Siamo un po’ stanchi, ma contenti” dicono subito i ragazzi dopo aver domandato come stessero e cosa provassero in questo momento.

Fabio Fazio è curioso di sapere come i loro genitori abbiano preso la notizia della vittoria del festival. Damiano afferma: “Mio padre si è arrabbiato, perché l’ho fatto piangere la seconda volta in due mesi“. Ricordiamoci che i Maneskin sono arrivati all’Eurovision grazie alla vittoria del Festival di Sanremo.

La bassista Vittoria entusiasta afferma che suo padre ha vinto un sacco di soldi perché aveva scommesso sulla loro vittoria e il batterista Ethan commenta in modo ironico: “Chiamalo stupido“. Ma poi il tasto dolente, il caso sulla cocaina inventato dai francesi sul conto di Damiano. I Maneskin si sono sempre detti contro le droghe e il cantante vuole subito fare le dovute analisi per smentire le accuse additate contro di lui.

Fabio Fazio inizia subito “La polemica su di voi mi fa orrore… Quello che hanno detto su di voi è una stupidaggine“. Il conduttore ha già incontrato i ragazzi ed è arrabbiato che abbiano accusato il gruppo sapendo di non conoscerli minimamente.

Fazio conferma che ci sono delle foto dei cocci rotti per terra nella Green Room e aggiunge: “Qualche genio ha pensato che in eurovisione Damiano potesse sniffare. Cose da pazzi“. Ha comunque rassicurato la band sul fatto che ciò verrà dimenticato e che fra 40 anni racconteranno questa storia ridendo.

In conclusione, Orietta Berti ospite del programma e fan dei ragazzi da Sanremo ha lanciato delle avance a Ethan: “Il batterista è troppo bello” e lui “Se vuoi sono single“. Ma Orietta l’ha rimesso subito al suo posto “Dico come figlio eh”. Attendiamo le analisi del sangue di Damiano e ciò ci deve servire anche per capire che il rock non è sempre collegato con le droghe