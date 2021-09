All’interno della Royal Family britannica esistono diverse regole. Alcune di queste sono molto curiose e riguardano il cibo: tutti i dettagli

Le regole che riguardano la Royal Family hanno sempre fatto discutere molto. Alcune di queste sono state imposte in questi anni direttamente dalla Regina Elisabetta. L’anziana sovrana, nonostante abbia compiuto da poco 95 anni, continua a tenere tutto sotto controllo. E non c’è nessun dettaglio, seppur piccolo, che possa sfuggirle.

Negli ultimi mesi, Queen Elizabeth ha dovuto occuparsi di diverse vicende spinose. L’addio di suo nipote Harry fa discutere da quasi due anni e ha incrinato i rapporti con il resto della Famiglia Reale. Pare addirittura che la regina abbia convocato una riunione di famiglia per discutere della situazione mentre era in vacanza in Scozia.

Leggi anche – Grande Fratello Vip bollente: palpatine e grattini spinti, la casa s’incendia

La partenza del Principe Harry e di sua moglie, Meghan Markle, ha creato molti problemi alla Famiglia Reale, perché ha alimentato numerose polemiche. I due Duchi di Sussex si sono trasferiti negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

Dalla Gran Bretagna arrivano voci su altri piccoli dettagli dei quali la sovrana si occupa personalmente. Alcuni di questi riguardano il personale di servizio, come ad esempio il divieto di utilizzare le aspirapolveri per evitare rumori fastidiosi. Altri riguardano il consumo di alcuni cibi. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa curiosa situazione.

Ti potrebbe interessare anche – Quarto figlio per la coppia vip in sei anni di matrimonio: l’entusiasmo dei fan

Royal Family: ecco perché alcuni cibi sono proibiti

Dall’Inghilterra arrivano spesso diverse notizie curiose che riguardano la Famiglia Reale. Alcuni protocolli hanno fatto molto discutere negli ultimi anni. Uno di questi riguarda il consumo di alcuni alimenti. Ci sono dei cibi che subiscono una vera e propria censura e le motivazioni fanno sorridere parecchio.

Niente pasta, aglio, cipolle, frutti di mare, carne cruda, gras e acqua del rubinetto per i membri della Royal Family. Per quanto riguarda l’acqua del rubinetto, il divieto riguarda solo le visite all’estero, mentre nelle sedi ufficiali britanniche è possibile dissetarsi evitando di utilizzare l’acqua del frigorifero.

Leggi anche – Clamoroso rifiuto per Amadeus dalla star di Mediaset: “Ho detto no a Sanremo”

C’è un vero e proprio protocollo, che tutti devono rispettare alla lettera. Ma perché alcuni alimenti sono proibiti? La risposta è molto chiara: possono provocare difficoltà di digestione, rischi di intossicazioni e possono creare un po’ di imbarazzo tra i Reali. Alcuni cibi, infatti, possono causare dei “bad sounds”, rumori sgradevoli che un nobile non può permettersi.

Pare che, alcune di queste regole, esistano da diversi decenni. Esistono divieti nati addirittura prima della nascita della Regina Elisabetta, verso la fine del XIX secolo. Queste regole sono rispettate ancora oggi e resistono nonostante l’avanzare degli anni. E poi ci sono alcune regole particolarmente curiose, che fanno sorridere anche i sudditi.

Ai nostri lettori interessa anche – Manila Nazzaro, toccante ricordo al Grande Fratello Vip: parole da brividi

I divieti più curiosi

Tra i divieti più curiosi che la Royal Family britannica deve rispettare c’è sicuramente quello del fois gras. Il bando di questo prodotto alimentare è dovuto al trattamento riservato alle oche per ottenere quell’alimento. Questo divieto fa sorridere perché, se da un lato vengono rispettate le esigenze delle oche, storicamente i Reali inglesi effettuano battute di caccia molto ricche.

Esistono anche dei divieti che sono, in parte tollerati. Si tratta di quelli che riguardano personalmente la Regina Elisabetta. Ad esempio, l’anziana sovrana non ama particolarmente mangiare le uova bianche e, per questo motivo, questo alimento non viene servito in sua presenza. Ma gli altri membri della Famiglia Reale possono mangiare uova bianche, purché non sia presente la regina.

Stesso discorso per le patate. Sua Maestà Elisabetta non le ha mai apprezzate e quindi non possono essere servite quando è presente a tavola. Esiste anche una categoria vietata che non riguarda un alimento preciso, ma un’intera categoria di cibi. Anche questa regola è imposta dalla Regina Elisabetta.

Sullo stesso argomento – Royal Family: Diana Spencer, l’unico rimpianto della Regina Elisabetta

È severamente vietato servire a tavola cibo fuori stagione, che si tratti di frutta, verdura o qualsiasi altro genere. È possibile consumare soltanto cibo stagionale. Il personale che lavora presso Buckingham Palace sa perfettamente che rischia anche il licenziamento qualora non venissero rispettate queste regole.