Royal Family: Diana Spencer, l’unico rimpianto della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta ha sempre gestito in maniera molto rigida le questioni di famiglia. Solo con Diana non è riuscita ad imporsi

La Regina Elisabetta è da sempre conosciuta per i suoi metodi particolarmente rigidi, in qualsiasi contesto venga interpellata. L’anziana sovrana non ha mai fatto prevalere gli affetti personali ai doveri legati alla Royal Family. È capitato anche con i suoi nipoti, William ed Harry, dopo la morte della Principessa Diana.

È proprio Diana Spencer l’unico vero rimpianto della sua vita, nonostante Queen Elizabeth sia consapevole di non essere colpevole della sua prematura scomparsa, avvenuta il 31 agosto 1997 in un tragico incidente stradale a Parigi. Diana era in compagnia del suo amante, Dodi Al-Fayed, anche lui morto quella notte.

Elisabetta ha sempre provato a tenere tutto sotto controllo. Non c’è nessuna notizia che non passi prima per le sue orecchie e ancora oggi è così, nonostante gli anni che avanzano inesorabili. La moglie del Principe Filippo di Edimburgo continua a dimostrare una certa lucidità, anche a 95 anni.

La dimostrazione è il trattamento riservato ad Harry quando ha deciso di trasferirsi lontano dalla Gran Bretagna. Il Principe è stato privato di tutti i suoi privilegi reali, diventando, di fatto, una persona estranea. L’unica persona che la Regina Elisabetta non è riuscita a gestire è stata la Principessa Diana.

Ti potrebbe interessare anche – Manuel Bortuzzo, verità struggente sui tatuaggi: racconto da brividi al GF Vip

I rapporti tra Elisabetta e Diana

Carlo e Diana si sono sposati il 29 luglio 1981 e hanno passato la loro prima estate da coniugi al castello di Balmoral, in Scozia, come previsto dalla tradizione familiare. In quel periodo Diana era molto triste, passata intere giornate a piangere e si sentiva un pesce fuor d’acqua in mezzo a tutti quei nobili, lontana dalle sue abitudini londinesi.

Ad Elisabetta non piaceva molto l’atteggiamento della giovane principessa, ma provava a tollerarlo. Purtroppo a Diana non piaceva nulla della vita in Scozia: i cavalli, i cani, le battute di caccia. Non sapeva mai cosa dire e finiva per aprire la bocca solo per parlare di questioni banali, che creavano imbarazzo all’interno della Royal Family.

Leggi anche – Ballando con le stelle 2021: in pista arriva la star del pomeriggio di Raiuno

E poi c’era il fantasma di Camilla, da sempre presente nella vita di Carlo. Tutto ciò aveva reso Diana molto debole, a tal punto da chiedere in continuazione udienza alla Regina Elisabetta. La sovrana avrebbe dovuto occuparsi di altro e per questo non amava molto le continue richieste di incontro da parte di Diana. Spesso questi incontri terminavano con Diana che usciva dalla stanza più triste di quanto non lo fosse all’entrata.

Nonostante tutto, la Regina ha fatto di tutto per convincere il resto della famiglia ad aiutare Diana ad ambientarsi. I risultati non sono stati ottimali, visto che Carlo e Diana si sono separati. Nel 1992 uscì un libro di Andrew Morton nel quale era evidente che la “Principessa del popolo” avesse confessato tutte le sue frustrazioni della vita di corte. Da quel momento sono terminati i rapporti tra Elisabetta e Diana.

Ai nostri lettori interessa anche – Test: dimmi la tua forma geometrica preferita e scopri la tua vera personalità

La (triste) vita da reale di Diana

Lady Diana ha sempre sofferto alcune situazioni da quando ha sposato il Principe Carlo. Inizialmente non riusciva ad ambientarsi all’interno della Famiglia Reale. Successivamente ha dovuto sopportare i continui tradimenti di Carlo con Camilla, la sua storica amante con la quale ha una relazione da tantissimi anni.

Il 1992 è stato l’anno decisivo per la rottura dei rapporti tra Diana e la famiglia di Carlo. La separazione e la famosa intervista concessa a Martin Bashir della BBC cambiarono tutto. La Regina Elisabetta e suo marito, il Principe Filippo, non potevano tollerare quei toni offensivi nei confronti della Royal Family.

L’anziana sovrana aveva provato a comprendere tutto: la crisi matrimoniale, le visite improvvise di Diana, la debolezza caratteriale di quest’ultima e conosceva tutti i tradimenti: sapeva della guardia del corpo Mannakee, del campione di rugby Carling, del venditore di auto Gilby, dell’ufficiale di cavalleria Hewitt e dell’antiquario Hoare.

Sullo stesso argomento – Chi paga i ritocchi di Gemma Galgani? La sorprendente indiscrezione

Ancora oggi, mentre si occupa di gestire a 95 anni la questione che riguarda suo nipote Harry, il membro più anziano della Famiglia Reale inglese si confida con le amiche più fidate: “Ma dov’è che abbiamo sbagliato con Diana?”. Questa è una domanda che forse Elisabetta porterà con sé fino alla tomba.