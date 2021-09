Vite al limite: ricordate Travis? Pesava 279Kg, come è oggi. Incredibile

Vite al Limite. La storia diTravis Henry: pesava ben 279 chili e aveva vera dipendenza dal cibo. Che fine avrà fatto oggi?

Vite al Limite, la storia di Travis Henry: quando è entrato nel programma di recupero del dottor Nowsaradan pesava quasi 300 chili ed era dipendente dal cibo. Ha partecipato all’ottava stagione del programma di Real Time.

La sua storia è stata tra le più discusse: 31 anni, vive a Carrollton, in Texas. Quando ha iniziato il suo percorso di recupero pesava 279 kg. Ha lavorato duramente con il dottor Now, con lunghi mesi di terapie. E’ riuscito a ottenere ottimi risultati, perdendo ben 109 kg e arrivando al peso di 171 chili. Adesso il ragazzo sembra aver ritrovato se stesso.

Vite al limite, il notevole cambiamento di Travis e il ritorno a una vita normale

Fondamentale l’amore che lui ha trovato nella moglie che gli è sempre rimasta accanto. Il ragazzo, che ha raggiunto un peso più compatibile con una vita accettabile, ha ricominciato a dedicarsi ai suoi hobby e alle sue passioni, come quella per la musica. Il cibo è andato man mano in secondo piano. Un altro grande aiuto è arrivato da suo fratello. Sui suoi canali social sono state pubblicate delle foto in cui si vede il suo grande cambiamento.

Il 31enne è molto attivo sui social, anche se preferisce vivere lontano dai riflettori. Travis ha partecipato a Vite al Limite, e durante il percorso si è operato. Ha proseguito la sua normale vita, con un peso più accettabile, coltivando la passione per la musica e la moglie di sua moglie Yasmin.