Uomini e Donne, colpo di scena: la scelta che nessuno si aspettava

Uomini e Donne ha stupito ancora una volta il suo pubblico. In studio è avvenuta una scelta improvvisa che ha scombussolato il Trono Classico.

Uomini e Donne sa come lasciare il pubblico con il fiato sospeso e questa stagione, ora più che mai, ha colto il segno. Nelle scorse ore sono stati registrati i nuovi appuntamenti con il dating show di canale 5 e preparatevi perché secondo le anticipazioni, trapelate in rete grazie alle talpine de Il Vicolo delle News, qualcosa cambierà in studio.

Uno dei tronista, infatti, ha scelto di spiazzare tutti e di fare La Scelta. Ebbene sì, nonostante il programma vada in onda da un mese circa, il bel tronista si è sentito pronto fin da subito a fare il grande passo. Conscio di aver trovato quella che potrebbe essere la persona giusta per lui.

Ovviamente stiamo parlando di Matteo Fioravanti, considerato che il suo collega Joele Milan è stato cacciato dagli studi per aver preso in giro tutti, che ha registrato la sua scelta.

Anticipazioni Uomini e Donne: il Trono Classico resta senza tronisti uomini

Matteo Fioravanti non ha avuto alcun dubbio durante il suo percorso e non appena ha compreso che quella ragazza in particolare era in grado di farle battere il cuore, ha scelto di eliminare le sue altre due corteggiatrici e di concentrarsi unicamente soltanto su di lei. In modo tale da potersi vivere al di fuori delle telecamere. In un contesto reale e non ovattato come può essere quello del Trono Classico.

Ora probabilmente vi starete chiedendo chi sarà mai la fortunata. Ebbene lei è Noemi, la ragazza che ha colpito tutti per la sua timidezza e i suoi bei ricci, che sono stati commentati anche dal cavaliere del Trono Over Armando Incarnato. Lei ha colpito a tal punto Matteo che, dopo la messa in onda della loro ultima esterna, consigliato da Raffaella Mennoia, autrice del programma, è scoppiato in lacrime scegliendo di termine il suo percorso con lei al suo fianco.

La scelta di Matteo a Uomini e Donne è stata come un fulmine a ciel sereno. In quanto nessuno si sarebbe aspettato che il bel tronista fosse già pronto a compiere un tale passo. Invece è successo, è colpito dalla giovane corteggiatrice ha provato a viversela al di fuori del contesto televisivo.

Ora però il Trono Classico è sprovvisto di tronisti uomini e non sappiamo se la redazione correrà ai ripari, scegliendo altri due nuovi protagonisti o se sceglierà di puntare sui troni di Andrea Nicole e Roberta, che stanno appassionando e non poco il pubblico del piccolo schermo e della rete.

Le anticipazioni di Uomini e Donne, come al solito, lasciano sempre il segno. Chi lo avrebbe mai detto che avremmo già assistito alla prima scelta di questa nuova stagione?